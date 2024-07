Oroscopo del giorno, i segni fortunati di sabato 6 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 6 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

State diventando esigenti senza rendervene conto. Il vostro bisogno di fuggire non è un lusso, quindi rilassatevi! Vi sentite più in grado di affrontare i problemi che vi stanno trattenendo e il morale sta migliorando. Avete bisogno di assumere più liquidi.

Toro

Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Gemelli

Gli sviluppi nelle relazioni che vi circondano vi daranno una sensazione di benessere interiore. L’amicizia riscalda il vostro cuore. Avete bisogno di esercitare attività sportive per riscaldare la “macchina” sul fronte muscolare e dei legamenti. Consacrate un po’ di tempo per questo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Leone

Le vostre richieste non andranno bene a tutti. Siate flessibili e pronti a discutere. Non lasciatevi trasportare dalle esigenze altrui, vi nuocerebbe. Pensate prima di mettervi in gioco.

Vergine

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra certezza è costruttiva. Ditelo a chi vi circonda, è necessario discutere per procedere. Andrete ad ovviare spontaneamente alle carenze nutrizionali durante i pasti. La vostra salute dipende dalla vostra alimentazione. Pensateci.

Scorpione

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Sagittario

Avrete l’opportunità di fare delle scoperte su voi stessi attraverso le vostre reazioni. Malgrado le passeggere sensazioni di stanchezza, beneficerete di una buona forma oggi. Ridate energia al vostro corpo con l’esercizio.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 6 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Fate la cosa giusta a concentrarvi sul passato, per fare un bilancio. Finché non trattenete dei sensi di colpa inutili. Sarebbe utile essere obiettivi sulla vostra dieta, correggere gli squilibri che causano problemi.

Acquario

Troppa agitazione perturba le vostre riflessioni, oggi non fatevi distrarre e scappate! Sarete in forma per dedicarvi a questioni importanti, ma cercate di rispettare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo.

Pesci

Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Questo è l’oroscopo di oggi, 6 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay