Oroscopo del giorno: 30 novembre. Attenti Gemelli, rischiate il patatrac. Bilancia fortunata

Amore, fortuna, salute: ecco come trascorreranno la giornata di oggi, 30 novembre 2022, i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi, mercoledì 30 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi.

Ariete

Se vi va di approfittare dell’influsso lunare del terzo giorno della settimana che favorisce l’introspezione, chiarite con voi stessi ciò che veramente volete dalla vita e dalle circostanze, e agite di conseguenza. Fate un serio esame della tua situazione e, se avete commesso errori di valutazione, cercate di rimediare seriamente. Dolcezza e romanticismo in amore.

Toro

Le stelle in sintonia con il vostro segno dicono di dedicare tempo ed energie al settore sentimentale, alle amicizie in particolare. Gli astri vi conferiscono fascino e sensibilità, una energia positiva che serve a risolvere ogni questione e a ravvivare la vita affettiva. Al lavoro, il vostro temperamento creativo e produttivo è in grado di farvi ottenere i riconoscimenti che meritate

Gemelli

La Luna oggi dissonante in Pesci è come una nuvola nel cielo che oscura. Un po’ di malumore, come qualche interferenza di disturbo, può esservi di ostacolo al lavoro, nei rapporti con soci e colleghi. Nel rapporto di coppia i motivi per bisticciare non mancano; purtroppo, manca anche la pazienza e il rischio del patatrac….è in agguato. Rallentate i ritmi quotidiani.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Grazie al sostegno della Luna, la giornata comincia nel migliore dei modi. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, e accettate una proposta! Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per le vostre idee e la capacità di far fronte agli impegni: i pianeti che contano guidano i vostri passi, rendendovi determinati, efficienti e vincenti. Iscrizioni a corsi.

Leone

Le vostre competenze nel proporre progetti culturali e creativi sono sostanziali, fondamentali. Riuscite, senza troppa fatica, a dare buone prove di originalità e capacità creativa. Conquistando, così, la stima e la fiducia di chi conta. Aspettate un avanzamento? Datevi da fare perché potete ottenerlo proprio in questi giorni. Cercate una soluzione? La troverete facilmente.

Vergine

Primo quarto di Luna nel vostro settimo Campo, che tende a concentrare la vostra attenzione sul partner o sulla persona con cui condividete qualcosa di importante. Sarà vitale dare ascolto alle necessità dell’altro, ma senza dimenticare di pensare anche a voi stessi, ai vostri bisogni. Troppo spesso, per compiacere il partner, rischiate di mettervi in una posizione scomoda.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata per voi inizia con quel pizzico di fortuna in più che fa la differenza. Qualcosa nel lavoro va per il verso giusto senza che voi dobbiate intervenire direttamente, come se improvvisamente il terreno davanti a voi diventasse in discesa e fosse quindi più facile accelerare e superare gli ostacoli. Sarà proprio così, grazie a Mercurio trigono a Saturno! Regalatevi un nuovo look.

Scorpione

Vi aspetta una giornata dinamica e movimentata, nel corso della quale avrete modo di prendere un’iniziativa concreta, intervenendo in maniera quasi chirurgica su una questione che in qualche modo creava interferenze o addirittura dissonanze. Tutto questo sarà facile e scorrevole perché sarete come guidati da una sorta di ispirazione. Belle novità in campo amoroso.

Sagittario

Se i vostri obiettivi vi sembrano lontani, se le spese sono eccessive, se il lavoro non procede nel modo desiderato… fate un bel respiro. Venerdì, quando la Luna transiterà in Ariete, il quadro sarà più chiaro e il vento girerà a vostro favore. Discutere al lavoro oppure a casa sarà bello, appassionante, ma non cercate di fare a pezzi gli avversari: dispiacerebbe anche a voi.

Oroscopo, previsioni di domani martedì 29 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Buona giornata, anche senza un cielo eclatante sulla testa. In prima istanza avete la protezione di Giove, Plutone, Nettuno e Luna che, come angeli custodi, vi proteggono alle spalle. Giornata impegnativa ma di piena di soddisfazione, soprattutto per chi commercia. L’amore, in coppia, assicura una buona complicità emotiva e mentale. I single furoreggiano: rimorchiano!

Acquario

Luna oggi – nel secondo Campo (la banca dello Zodiaco), quadrata al Sole: invita alla prudenza nelle faccende economiche, nel maneggio del vostro denaro. È il caso di rimandare a tempi e ad astri migliori un progetto che ritenete strategico e vincente, specie se mancano fondi e supporti a riguardo. In coppia meglio fare i bravi: limitate le pretese, le critiche, le richieste.

Pesci

L’astro d’argento è nel vostro segno è vero, come è anche vero che disegna aspetti astrali negativi con altri pianeti. Non tutto filerà liscio come l’olio in questo giorno! Al lavoro, che richiede tutto il vostro impegno e la vostra attenzione, attenetevi a una condotta ordinata; eviterete così inutili discussioni con soci o colleghi. L’amore procede, senza nessuna novità…

