Oroscopo di oggi, 21 luglio: giornata piacevole per Leone, tanta euforia per Bilancia

Oroscopo di oggi, venerdì 21 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 21 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

La vostra forza è davvero notevole e vi permetterà di passare da uno stato di scoraggiamento ad uno di grande dinamismo e vivacità. Ad aiutarvi interverrà Venere che si trova nel segno amico del Leone. Una telefonata inattesa vi renderà molto felici.

Toro

La Luna e Marte si trovano uniti nel segno amico della Vergine vi aiuteranno a raggiungere un’indipendenza sempre maggiore sul lavoro. Saprete portare avanti le vostre idee con slancio e con la consapevolezza del valore che hanno e del vostro talento.

Gemelli

Non date troppa attenzione a chi non la merita. La quadratura della Luna e di Marte in Vergine vi invita a tenere un basso profilo e a non invadere il campo altrui. Dedicate i vostri pensieri a qualcuno che abbia guadagnato sul campo la vostra fiducia nel tempo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fidatevi di chi vi chiede fiducia: si tratta di una richiesta sincera. Gli influssi armonici della Luna e di Marte in Vergine vi invitano a concedere la vostra amicizia con tranquillità e con naturalezza, superando anche eventuali blocchi di timidezza che spesso avete.

Leone

Venere si trova attualmente nel vostro segno e intende rimanerci ancora un po’. Si prevede per voi una giornata piena di soddisfazioni e di momenti piacevoli. Fidatevi del vostro intuito che durante la giornata di oggi saprà indirizzarvi nella maniera migliore.

Vergine

La presenza della Luna nel vostro segno vi invita a liberarvi di tutti i condizionamenti che ultimamente vi hanno tenuti prigionieri. Tirate fuori senza esitazione le vostre migliori qualità. A che cosa potrebbe servire tenerle chiuse in un cassetto?

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata euforica grazie ai favori di Venere in Leone. Sarete stimolati all’azione negli affetti e anche nelle questioni pratiche. Potreste anche permettervi qualche piccola sciocchezza, specie in amore, tanto per soddisfare la vostra attrazione per tutto ciò che non è facile.

Scorpione

La Luna oggi si trova nel segno amico della Vergine e vi permette di trovare una certa stabilità interiore. Gli eventi esterni vi turberanno sicuramente ma non a tal punto da farvi perdere l’equilibrio, come magari sarebbe accaduto soltanto un po’ di tempo fa.

Sagittario

L’apparenza è quasi sempre ingannevole. Voi tendete a vedere tutto in positivo ma oggi la presenza disarmonica della Luna e di Marte in Vergine sembrano volervi aprire gli occhi, magari in maniera anche un po’ troppo brusca. Fate attenzione a chi vi circonda.

Oroscopo, previsioni di oggi da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi non avrete difficoltà a portare a termine i vostri compiti sul lavoro. Sarete anzi portati ad aiutare gli altri, mettendo a disposizione il vostro tempo e le vostre competenze con sincero altruismo. La presenza della Luna in Vergine vi rende efficienti e servizievoli.

Acquario

Con Mercurio e Venere nel segno del Leone, e quindi opposto al vostro, dovete muovervi come in territorio nemico. Tutto sembra come rallentato. Sul lavoro e specialmente con i colleghi avete perso la pazienza, e badate soprattutto a farvi i fatti vostri.

Pesci

Brutte notizie dalla opposizione di Luna e Marte nel segno della Vergine. Vi trovate davanti ad una situazione difficile dal punto di vista emotivo; forse un brutto litigio che non vi aspettavate, oppure un problema molto complesso al lavoro. Meglio riposare, prima di affrontare la tempesta.