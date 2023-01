Oroscopo di oggi, domenica 1° gennaio 2023: previsioni e segni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete più pigri e meno brillanti del solito, e non avete voglia di fare programmi per la giornata: affidatevi allora all’iniziativa altrui, e il primo giorno dell’anno scorrerà serenamente. Dedicatevi alla persona amata che ultimamente avete un po’ trascurato.

Toro

I buoni propositi di Capodanno promettono di realizzarsi, come segnala la Luna nel vostro segno. L’umore sarà brillante, nonostante la stanchezza accumulata e piccoli contrattempi familiari che potrebbero mandare all’aria un programma della serata.

Gemelli

La giornata odierna si presenta con qualche problema. Un lieve malessere, o un calo di tono, vi renderanno pesanti gli impegni sia di lavoro che sociali. Possibili contrarietà nei rapporti di coppia: fate tutto il possibile per non urtare la sensibilità del partner.

Cancro

Oggi siete sulla cresta dell’onda: non ci sono ostacoli sul vostro cammino. Con la Luna in Toro, in aspetto di sestile, aumenterà il vostro fascino, e aumenteranno anche le occasioni per mettervi in vista e per richiamare l’attenzione di chi v’interessa in amore. Sorprese.

Leone

L’anno si apre con qualche problema. Niente di grave, ma vi sentirete un po’ stanchi e innervositi dagli eventi: alcune vostre iniziative subiranno ritardi, mentre in campo sentimentale la presenza di qualche tensione sotterranea vi procurerà momenti d’inquietudine.

Vergine

Potete contare sull’appoggio della Luna, in trigono. Vi sentite allegri, vitali, dinamici e curiosi, vogliosi di fare esperienze nuove ed esaltanti. Alcuni organizzeranno programmi serali divertenti con gli amici, altri si dedicheranno con successo alle faccende amorose.

Bilancia

I pianeti vi rendono particolarmente intuitivi e strateghi. Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto! Bella l’atmosfera affettiva.

Scorpione

Rischiate di scendere dal letto col piede sbagliato, in questo Capodanno. Le congiunture astrali non sono favorevoli al vostro segno; anzi promettono qualche piccola tempesta, soprattutto in campo sentimentale e nei rapporti con amici e conoscenti.

Sagittario

Piccole seccature vi rendono nervosi. Cercate di non drammatizzare, fanno parte della vita quotidiana! E’ il caso di staccare la spina, di accantonare per un momento doveri e preoccupazioni. Non siate sospettosi, in amore; dialogate più che potete con il vostro partner.

Capricorno

La Luna taurina vi carica di energia e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Coltiverete il rapporto di coppia con tanto amore ed altrettanta passione, i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità.

Acquario

Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche! Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento.

Pesci

Complice la Luna, vi sentite padroni del mondo intero. Astri molto favorevoli, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono viaggi, incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia. Nella vita affettiva tutto andrà come sperato.