Oroscopo di oggi, domenica 15 gennaio 2023: previsioni e segni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 15 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un passo falso in questo momento potrebbe costituire un danno per il futuro; agite con prudenza se dovete affrontare questioni pratiche di una certa importanza. Cercate opportunità per poter sfruttare al meglio il vostro talento e le vostre risorse creative.

Toro

Anche se ne avete sofferto all’inizio, le nuove tecnologie che avete a disposizione vi permetteranno di avere la meglio su tutti gli ostacoli. Con intelligenza e sensibilità sarete in grado di dare una spinta alle innovazioni nella vostra attività!

Gemelli

Luna e Giove alleati, e in ottimo aspetto al segno, vi consentono di ottenere ottime cose da questo giorno, di premere sul pedale dell’acceleratore del successo. E? il momento di mettere in cantiere un progetto alternativo sul quale state meditando già da molto tempo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tutto sta andando per il verso giusto: nel campo lavoro, non fatevi sfuggire una proposta interessante, anche se in un primo momento non vi apparirà tale. Una parata di stelle favorevoli vi proporrà occasioni per viaggiare, allacciare nuove amicizie. Giorno fortunato anche per l’amore.

Leone

La giornata si prospetta movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Buone nuove in ambito professionale, ma non fatevi prendere dalla fretta di concludere e cercate di rispettare i tempi degli altri. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità!

Vergine

Tipica giornata con troppi progetti in agenda e una sensazione di stanchezza già prima di uscire di casa. A favore pochissimi pianeti, solo la buona volontà. Al lavoro iniziate a perdere motivazione e l’attenzione si focalizza su altre priorità, intime e delicate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Nel bene e nel male, i riflettori oggi sono tutti puntati sul vostro segno, ma prima di lanciarvi a testa bassa nelle situazioni prendete bene le misure. La giornata sarà più serena se, oltre alle vostre esigenze, terrete presenti quelle degli altri.

Scorpione

Tante chiacchiere, ma confuse e non sempre veritiere. Ma vi basta poco per tornare gli Scorpione di sempre, sinceri, diretti e senza filtri. Energie in crescita col passare delle ore: la prospettiva di una serata piacevolissima con chi sapete voi, vi fa ritrovare vitalità e allegria. Decisioni importanti per alcuni, successi sportivi per altri.

Sagittario

Comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l’effetto desiderato: tutto andrà nel migliore dei modi. È la giusta strategia! Allegri e spensierati, le incomprensioni col partner del passato sembrano lontane mille miglia. Ciò che conta veramente è il presente!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 15 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Incapaci di escogitare una soluzione idonea di fronte ad un problema, seppure banale, finite col rendere tutto terribilmente più difficile: cercate di recuperare il vostro spirito pratico ed evitate di sprecare tempo ad analizzare troppi dettagli.

Acquario

Con il sostegno della Luna in trigono, unito a quello degli amici, avrete modo di divertirvi. Forse non sarà una giornata di incontri appassionati, ma dalla condivisione di idee e di interessi potrete trarre altrettanta soddisfazione.

Pesci

Caparbi ma nello stesso tempo ansiosi, oggi temete di non saper far fronte agli imprevisti lavorativi, sentendovi irrequieti e fuori posto. Al cuor non si comanda; tuttavia se il cuore stesso è già occupato non sarà facile gestire una bella sbandata: riportate i piedi in terra.