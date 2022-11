Oroscopo di oggi, domenica 27 novembre 2022: domenica speciale per il Capricorno, Toro superstar

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 27 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Potrebbe essere un po’ sottotono la domenica, a causa di una forma poco brillante. Sensibilità, intelligenza e chiarezza d’idee vi aiuteranno a superare qualsiasi problema! Come vi sentirete bene in compagnia della persona amata. La serata si annuncia davvero deliziosa dal punto di vista emotivo: stessa lunghezza d’onda sentimentale, ottimo livello di scambio erotico.

Toro

Forma fisica e buonumore influiscono beneficamente sulle iniziative della giornata che prevedono incontri piacevoli e curiosi, lunghe chiacchierate col partner e con gli amici, programmi divertenti per la serata. Un’amicizia, per alcuni, potrà trasformarsi in un qualcosa di più importante e profondo; sfoggiate le vostre migliori qualità e frequentate più gente che potete.

Gemelli

Una leggera inquietudine vi fa capire che dovete staccare la spina: dovete dedicare più tempo al riposo e ai vostri familiari, per ritrovare ritmi più naturali e godervi serenamente la vicinanza dei vostri cari. Vi sentite in crisi con la persona amata? Forse, le attenzioni ricevute vi sembrano insufficienti o perché esistono reali motivi di scontento. Affrontate la cosa serenamente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna, opposta al vostro segno, vi invita (o vi obbliga) a prendere in considerazione anche le esigenze degli altri, oltre alle vostre. Spesso siete troppo concentrati su voi stessi, poco attenti ai bisogni altrui. In bilico tra amicizia e amore, vi siete accorti che da qualche giorno qualcuno vi fa il filo; voi però preferite far finta di niente, prendendo tempo per riflettere…

Leone

Giorno ideale per stare un po’ in disparte e capire cosa fare prossimamente, non fatevi prendere fretta ma prendetevi tutto il tempo necessario. Se volete coccolarvi un pochino cercate di riposare di più e dedicare più tempo del solito alla cura del vostro fisico e del vostro aspetto. La Luna in sesto Campo vi invoglia a distrarvi cercando svago con vecchi e nuovi conoscenti.

Vergine

Le questioni di cuore vi riservano sorprese e cambiamenti piacevoli; in questo momento è un argomento che vi interessa. Continuate a pensare in positivo! Se siete felicemente in coppia, contate pure su un momento in cui l’intesa sentimentale e sessuale con il partner toccherà vertici d’eccezione. Brillanti idee per la serata, da condividere con gli amici, oltre che con il partner.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Peccato ritrovarsi, proprio nell’ultimo giorno della settimana, la Luna nella parte più bassa dell’oroscopo; porta in superficie nostalgie, faccende non risolte, amori del passato. Curate la qualità del sonno e pulite la mente dall’eccessivo rimuginare di pensieri e di cose da fare! Buone, ottime notizie dal fronte sentimentale; il partner attento alle vostre esigenze, vi verrà incontro…

Scorpione

La Luna è perfettamente in sintonia col segno e vi regala una giornata molto stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgerete partner e amici in una vostra iniziativa: grazie al loro sostegno procederete molto più velocemente! Giorno davvero generoso per l’amore! L’ideale sarebbe partire per una bella vacanza oppure raggiungere un luogo isolato, ma magico…

Sagittario

Presi da mille interessi, avete la tendenza a iniziare troppe cose insieme senza riuscire però a portarne a termine neanche una. Meglio trascorrere il tempo libero in completo relax, provando a dare più spazio alle persone che vi sono più care. Tenete sotto controllo l’alimentazione e non esagerate con il caffè; infusi di basilico o maggiorana aiutano a combattere la gastrite.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 27 novembre da Capricorno a Pesci

Capricorno

Giornata speciale, produttiva: la Luna nel segno vi incoraggia, rendendovi più decisi, positivi, e propositivi. Non mancano neppure spirito d’iniziativa e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze! Niente frizzi e lazzi nel rapporto di coppia ma una fase quieta, poco stimolante, ma ideale per imparare a conoscere meglio la persona amata.

Acquario

Non mettetevi in ansia per una questione di poca, scarsa importanza. Non è proprio il caso! Date ascolto all’intuito, che non vi fa certo difetto, e risolverete al meglio la questione. Anche impegno, serietà e affidabilità daranno i loro frutti! Amore in secondo piano. La forma fisica è più che buona, ma è bene che in questa domenica vi concediate un po’ di riposo. Rilassatevi.

Pesci

Cambia di molto l’atmosfera rispetto ai giorni precedenti. La vita affettiva è in primo piano, al centro dell’attenzione: l’amore e i sentimenti sono straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo. Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Avrete la capacità di farvi valere più del solito!