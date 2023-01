Oroscopo di oggi, domenica 8 gennaio 2023: previsioni e segni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 8 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Grandi intuizioni, lucidità mentale, ottimi consigli, occasioni e circostanze fortunate: la Luna in aspetto di trigono non lesinerà doni preziosi, che potrete sfruttare sia in campo professionale, sia nelle questioni di cuore. Decidete voi quali sono le vostre priorità!

Toro

La Luna in Leone riduce la vostra socievolezza: siete taciturni e suscettibili. Sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È ora di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole. Attenti al maneggio del denaro, agli acquisti impulsivi.

Gemelli

Grazie alla Luna favorevole, questa giornata non sarà affatto noiosa, anche perché voi tirerete fuori tutta la creatività e la fantasia che avete. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po’ assopita. Non esagerate però con i messaggini.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tenete un profilo basso nelle faccende economiche. Le vostre tasche potrebbero svuotarsi con rapidità e riempirsi molto meno del previsto. Rimandate, quindi, a tempi e ad astri migliori le operazioni finanziarie più importanti! Serata in dolce intimità col partner.

Leone

La Luna, favorevole, passa nel vostro segno, ma Venere opposta in Acquario, semina zizzania creando interferenze nel vostro rapporto di coppia. Troverete difficile seguire il partner nelle sue molteplici esigenze, essere concilianti su posizioni per voi irragionevoli.

Vergine

Giornata euforica, ricca di novità e di forti emozioni. Allegria nel cuore per molti di voi e incontri imprevedibili per i single e i più giovani. Dal vostro cilindro tirate fuori le migliori risorse: simpatia, adattabilità, spirito d’avventura! Le vostre azioni sul lavoro sono in netta progressione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In questa giornata, avete tanta voglia di qualcosa di diverso: Luna, Venere e Marte vi permettono di sfruttare ogni occasione per mettervi in luce e divertirvi. Se volete conoscere una persona nuova, mostratevi disponibili e non cedete allo snobismo.

Scorpione

La Luna annuncia qualche imprevisto, qualche problema in campo sentimentale. Ma attenti: il modo migliore per superare certi dissapori con il partner, sarà non fare proprio nulla! Lasciate semplicemente sbollire la rabbia, e tutto si sistemerà da sé.

Sagittario

Gli astri depositano tappeti volanti verso il successo: osate, siate sfacciati nei propositi, provate a mettere da parte ogni forma di esitazione. Chi vive una storia d’amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 8 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, ma state attenti agli aspetti pratici: non volate troppo in alto e otterrete quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate. Vita affettiva in rialzo.

Acquario

Giornata sotto tono, un po’ per la Luna dissonante e un po’ per la stanchezza accumulata nei giorni scorsi. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione: dovrete discutere di una certa questione e prendere una decisione importante, ma saprete scegliere per il meglio.

Pesci

Anche se non dovete abbandonare i vostri momenti di riflessione e di introspezione, avrete parecchio di cui essere soddisfatti: collaborate con ottimismo, sfornate idee e progetti senza timore! Una dolcezza insolita e tanta tenerezza avvolgerà la sfera sentimentale.