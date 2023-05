Oroscopo di oggi: ecco le previsioni del 10 maggio per i 12 segni zodiacali

Come trascorreranno la giornata Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 10 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Diversi gli aspetti che disegna oggi la Luna al Medialo Cielo. Per essere precisi, quattro sono favorevoli; quello negativo – comunque – è molto potente: riguarda l’astro d’argento in opposizione a Marte. Stanchezza, fatica e nervosismo la faranno da padroni! Ma non preoccupatevi, durerà proprio poco; in ogni caso approfittatene per rallentare i ritmi, diradare gli impegni.

Toro

Mercoledì dinamicissimo e tutto all’attacco: vi aspetta un giorno ruggente, potrebbero accadere molte cose e tutte fermamente volute da voi. In ogni caso, avete la sensazione di stare bene e di essere sulla cresta dell’onda! Periodo di grandi progetti ma anche di importanti realizzazioni personali e professionali. Ciliegina sulla torta una vita di coppia serena, molto felice.

Gemelli

Non lasciatevi prendere la mano dall’incertezza, dai timori di non farcela. Sarebbe un errore imperdonabile! Analizzatevi, valutate le varie opportunità e riuscirete certamente a trovare la strada giusta, la forza per superare le piccole avversità, i piccoli ostacoli che la vita crea quotidianamente. Un buon consiglio: permettete a chi vi è accanto di prendersi cura di voi.

Oroscopo di oggi, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata complessa, caratterizzata dalla dissonanza Luna-Marte che coinvolge il vostro segno e quello del Capricorno. Nella coppia sarà possibile qualche tensione; cercate di prestare più attenzione a quel che sentite, ascoltando più il cuore del cervello. Ci sono questioni che, in questo momento, richiedono molta cautela. Tenete sotto controllo fretta e impulsività.

Leone

Professionalmente questo è un ottimo momento, come propone la Luna oggi in Capricorno. Finalmente l’impegno e la fatica del passato daranno i giusti frutti: potrete giustamente pretendere che vi vengano riconosciuti i vostri meriti e che i vostri sforzi siano ricompensati adeguatamente anche sotto il profilo finanziario. Bravi! Sport sì, senza però forzare troppo.

Vergine

Giorno un po’ speciale per i nativi della Vergine, viziati dalla Luna nel quinto Campo. Giorno quindi tranquillo, in cui potrete dedicarvi a ciò che vi piace. Forma fisica e buonumore influiscono beneficamente su tutte le vostre attività. Otterrete buoni risultati al lavoro e nello studio, sarete espansivi e disponibili con gli amici. Stare vicino alla persona ama vi darà sicurezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Complicata e conflittuale la giornata e non c’è da stupirsi, vista la quadratura allo zenit di Marte in opposizione alla Luna. Un’impresa oggi riuscire a mantenere la calma, essere coerenti con voi stessi, mantenere saldi i vostri propositi. In famiglia c’è una decisione da prendere che pesa come un grosso macigno. Problemi di pressione, vertigini, giramenti di testa.

Scorpione

A rappresentare le stelle per voi la Luna saggia, matematica e comunicativa in Capricorno, segno di Terra in sestile al vostro, resa solo un filo caotica dall’opposizione di Marte, che complica un po’ la resa di chi in simultanea porta avanti studio e lavoro. Forte l’ambizione a realizzarvi, ma non fatela così facile. Un nuovo incontro? In primo piano ci sarà l’attrazione fisica.

Sagittario

Affari e spese oggi si intrecciano, in una giornata più improntata all’avere che all’essere; a dichiararlo la Luna in Capricorno opposta a Marte. Si prevedono movimenti di denaro di ogni genere. Nel bicchiere, invece del liquore, troverete molti scontrini accartocciati. Cosa fare? Agite con calma, ma con sicurezza: anche le situazioni meno propizie si evolveranno a vostro favore.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 10 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno positivo a 360°? Assolutamente no, con Marte che bisticcia furiosamente con la Luna nel vostro segno. Insomma, qualche contrattempo dovete metterlo in preventivo. Giorno impegnativo al lavoro? Non per voi che forti dell’appoggio di Sole, Mercurio e Urano affrontate con il piglio giusto ogni situazione. Tensioni nella vita di coppia. Gelosia, o colpo di fulmine?

Acquario

Il giorno inizia in sordina. Non vi sentite proprio nella forma migliore, avete bisogno di riposare e rilassarvi; il relax attraverso la musica può essere un’ottima soluzione. Il cielo di oggi invita a defilarvi dai problemi del momento e dalle persone che non ritenete interessanti: ogni tanto è bene fermarsi, correggere il tiro nelle situazioni che non procedono nel modo desiderato.

Pesci

La chiacchiera non vi manca, racconta la Luna disinvolta in Capricorno, segno di Terra che ben si amalgama con l’Acqua del vostro segno. Approfittatene al lavoro come nello studio. Buon per voi se siete liberi e indipendenti nella professione: potrete prendere tutte le decisioni del caso, potrete fare e disfare a vostro piacimento. Nuove amicizie. Nuove storie d’amore.

Fonte immagine: Quique da Pixabay