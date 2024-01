Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 21 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 21 dicembre 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 21 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata piacevolmente movimentata. Siete prontissimi a scattare sui blocchi di partenza, sospinti da una comunicativa notevole che vi sarà di grande aiuto nel lavoro e nello studio. Molto favorite saranno le attività autonome, specialmente quelle nel settore del commercio. Scorrevole anche la vita affettiva, siete sempre molto simpatici, attraenti e sensuali. Novità.

Toro

Lucidità e fermezza sono quanto di meglio potete desiderare, per non abboccare a esche allettanti offerte da persone molto astute. Ridimensionate i progetti vaghi e incerti, che danno poche garanzie e potrebbero costarvi cari… in tutti i sensi. Dedicarvi ai vostri hobby con maggiore costanza vi permetterà di conoscere persone che coltivano e condividono la stessa passione.

Gemelli

Nonostante la Luna in transito nel segno e l’umore brillante, siete incerti su alcune scelte professionali e familiari… O forse vi aspettate dei cambiamenti che tardano ad arrivare. Nell’uno e nell’altro caso dovete mettervi in gioco e osare! L’amore, se siete in coppia, segna il passo (non va, non soddisfa), ma chi è ancora libero può contare su incontri caldi e appassionati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Circostanze favorevoli forniscono la soluzione a problemi e a questioni che vi stanno a cuore. Contate su intuizioni preziose! L’importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di fare i ‘pedanti’ e di impuntarvi su delle sciocchezze. Non ponete limiti e distanze, nella relazione con il partner. Cercate sempre di essere vicini anche se siete lontani: volendo si può.

Leone

Vi sentirete molto vicini al vostro partner, in totale sintonia con i suoi pensieri e riuscirete a comprendere alla perfezione i suoi sentimenti. Giorno magico, quindi, per stabilire nuove intese, nuovi modi per vivere insieme esperienze emotive e intellettuali! Non trascurate le amicizie e date più spazio alla vostra creatività, in particolare se legata alla musica o al teatro.

Vergine

Non arrendetevi di fronte ad un insuccesso. Casomai, perfezionate la strategia e perseverate sulla strada intrapresa! Venere, Nettuno e Saturno vi tengono sotto tiro: non vi perdonano nessuna ingenuità, nessuna distrazione, nessun errore. Se avete una storia d’amore che vi preme, raddoppiate le attenzioni e la dose di dolcezza. Fate tutto il possibile per rendere felice il partner!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete di ottimo umore e avrete la fortuna necessaria per riuscire; sarete efficienti e produttivi come non mai, senza perdere nulla in fantasia e creatività. Belle posizioni planetarie favoriranno, infatti, tutti coloro che hanno un’attività artistica! Divertente si annuncia la serata per chi è stabilmente in coppia, ma anche per chi ancora non lo è: un incontro è dietro l’angolo…

Scorpione

Giornata come tante, né in salita né in discesa, né morbida né dura, proprio una via di mezzo, come da qualche tempo vi appare la vostra vita. Lavori routine in ufficio e solite faccende da sbrigare in casa. Sì al ‘fai da te’, imbiancare una stanza alla volta non vi sembra una cattiva idea. Pochi amici con cui condividere una serata casalinga. Vietato trascurare salute e partner.

Sagittario

Periodo altalenante, in amore: da un lato riceverete conferme del vostro fascino, dall’altro metterete in discussione un rapporto di vecchia data. La situazione è in evoluzione, ma dovete gestirla al meglio, pianificando ogni dettaglio. Rallentate il ritmo di attività, state andando troppo in fretta e potreste ritrovarvi con il fiato corto, sia in senso letterale che metaforico.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 21 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Incapaci di escogitare una soluzione idonea di fronte ad un problema, seppure banale, finite per rendere tutto terribilmente più difficile; cercate di recuperare il vostro spirito pratico ed evitate di sprecare tempo ad analizzare troppi dettagli. In campo affettivo, basterà fare un passo l’uno verso l’altro, mettendo da parte l’orgoglio, e l’atmosfera si profumerà di magica intimità.

Acquario

Giornata con il sorriso, grazie alla Luna in Gemelli. Muovetevi con diplomazia, ma non rinunciate a prendere posizione, ad imporvi. Il filone dell’amore appare molto favorito, ma anche l’umore e la salute oggi vanno alla grande! Sebbene qualcuno stia cercando di mettervi in difficoltà sul lavoro, con un indiscutibile savoir-faire da ogni possibile controversia ne uscirete vincitori.

Pesci

Se la serenità domestica è turbata, la causa, più che dell’astro d’argento, è della vostra ipersensibilità, che fa delle inezie un dramma. Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni, ma di andare incontro alle esigenze dell’altro! Evitate di improvvisare diete o cure estetiche, fate sport e alimentatevi in modo sano. Occupatevi maggiormente di voi stessi e del vostro benessere.