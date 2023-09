Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 24 settembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 24 settembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 24 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete un fermento di idee e di progetti, però questo mercoledì potrebbe essere il giorno migliore per fermarsi, prendersi una pausa e fare con calma il punto della situazione. Nel lavoro non sfoderate progetti o programmi troppo ambiziosi: potrebbe esserci qualcuno che vi aspetta al varco perché non sopporta il vostro successo e ha deciso di ostacolarvi in tutti i modi.

Toro

Giornata super, grazie ai trigoni di Terra firmati da nomi importanti: Luna, Giove e Plutone. La fortuna gioca a vostro favore, cogliete l’occasione! Umore alto, ottime energie, buoni guadagni Sì anche allo shopping, gratificatevi con un acquisto importante. Colpi di scena improvvisi animeranno il settore sentimentale: amori che tornano, amori che finiscono, nuovi innamoramenti.

Gemelli

Riuscirete ad inquadrare una situazione da una prospettiva completamente originale e questo vi permetterà di esprimervi professionalmente in modo innovativo. Non si escludono opportunità di guadagno tanto meno entrate di denaro inaspettate. La serata potrà essere galeotta per molti singoli, ma anche per coloro che non sanno resistere alla tentazione di un’avventura.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

A mettervi i bastoni tra le ruote sono le vostre insicurezze, ma anche l’influenza di persone che tentano di pilotarvi senza averne diritto. Se qualcosa vi spaventa, rimuginandoci finite proprio per dare corpo alle vostre paure. Pensate positivo! Possibili screzi con il partner che, conscio del vostro carattere, non si prende la briga di consultarvi neanche per le cose importanti.

Leone

Potreste sentirvi un po’ fiacchi, un po’ sottotono: un ottimo motivo per prendervi una pausa di relax, rallentando i ritmi troppo incalzanti e rimandando gli impegni professionali meno urgenti. Possibile, per molti, qualche lieve frustrazione nel lavoro. Un dialogo sincero col partner, o con un vostro familiare, servirà a chiarire un malinteso e a stemperare la tensione.

Vergine

Surriscaldati da Plutone e dal trigono Luna-Giove, oggi siete in vena di follie! Viaggi in primo piano, con il magico supporto della fortuna. Assecondate la voglia di cambiare aria, lontano dal solito ambiente, può capitarvi qualcosa di simpatico! Siete dotati di un carisma insostituibile, tutti pendono dalle vostre labbra: gli affari procedono alla grande grazie a decisioni azzeccate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata complicata: Luna e Plutone dissonanti pesano come dei macigni sul vostro capo e su questo giorno. Tenete a freno l’impulsività e il senso critico, soprattutto in famiglia. Sarebbe anche il caso di evitare le spese non indispensabili e le operazioni finanziarie a rischio. Il vostro stomaco delicato risente subito della tensione emotiva. Mangiate moderatamente!

Scorpione

Siete così ricchi di energie, pieni di idee e di spirito d’iniziativa che correrete al galoppo per tutto il giorno, saltando frenetici da un’attività all’altra, da un impegno a un lavoro, senza sosta e senza sentirvi affaticati più di tanto. Produrrete moltissimo e otterrete anche non poche soddisfazioni! Gioie e felicità anche nella sfera affettiva. Vita sociale movimentata, brillante.

Sagittario

Ora che il lavoro ha ingranato bene e il denaro comincia ad entrare, potete concedervi qualche extra. Ve lo siete meritato! Luna e Mercurio vi spingono a sognare, ma v’incoraggiano anche a rincorrerli i vostri sogni, e a realizzarli. Negli affetti, tutte le sfumature sono a vostra disposizione: dalla tenera amicizia alla passione incendiaria, passando per il tranquillo ménage di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 24 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna e Giove vi rendono aperti e pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno del vostro appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri, aiuterete voi stessi, raggiungendo una visione più lucida della situazione! Il settore professionale fa grandi passi in avanti, sul piano economico i miglioramenti si vedono. L’amore è promettente, i singoli sono gettonatissimi.

Acquario

La Luna nel segno che precede il vostro, si accompagna a qualche momento di malumore e di stanchezza, frenando così i vostri entusiasmi e i vostri desideri di avventura. Ma avrà un risvolto positivo: quello di ridimensionare i vostri impegni, sempre più pressanti e numerosi. Sarebbe anche il caso di tirare i cordoni della borsa, viste le tante uscite di questo periodo.

Pesci

Ottima giornata! Tutto fila veloce oggi, nel lavoro e nel sociale, come nella sfera privata. Per divertirvi e staccare la spina siete pronti a qualche follia! Neanche le spese vi preoccupano, perché potete contare su entrate costanti e consistenti. Da soli o in coppia, state bene con gli altri. New entry fulminante nel giro delle amicizie: se avete il cuore libero fateci un pensierino.