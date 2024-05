Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 13 maggio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 13 maggio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 13 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Una splendida volta celeste vi regala buonumore, opportunità professionali e finanziarie, una vita sociale intensa e divertente. Tutto gira alla grande, se siete in coppia. Single? Ultimamente nel novero delle vostre amicizie avete inserito nuove ed interessanti conoscenze. Oggi si può parlare anche d’amore. Occupatevi del fisico e dell’aspetto: migliorate il vostro look.

Toro

Il buonsenso vi sarà di grande aiuto, magari per attenuare o risolvere contrasti con chi vi circonda e riportare l’armonia. Ci sono deliziose novità all’orizzonte, ma siate pazienti; lasciate che il tempo faccia il suo corso. Se si parla d’amore, avete voglia di tante coccole. Se non arrivano spontaneamente, non mettete il muso e non siate sospettosi, ma chiedete: nulla vi sarà negato.

Gemelli

Siete in una botte di ferro in questo giorno: Luna in Leone trigona a Marte vi toglie ‘qualche castagna dal fuoco’. Insomma, è il giorno giusto sia per dissotterrare l’ascia di guerra nella vita di coppia, sia per riprendere fiato e lanciarvi nei mille programmi degli amici. Pensate a iniziare un nuovo progetto. Organizzate un fine settimana in intimità con il partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le attenzioni astrali, oggi, sono parecchie. Si prevedono entrate di denaro inattese. Se siete in coppia, potrete ricreare la magica atmosfera dell’innamoramento, con una vivace attività sessuale. I single, invece, sono nelle condizioni ideali per vivere una nuova love story; potranno esplorare nuove situazioni, incontrare persone affascinanti, trasformare un’amicizia in amore…

Leone

Luna e Marte imperano nel vostro cielo, e anche volendo non troverete il modo di lamentarvi. Le amicizie fatte sul lavoro di riveleranno molto utili al fine di un miglioramento della vostra posizione. La Luna favorevole, segnala inoltre, un clima di serenità, di confidenza con la persona amata. Fra le lenzuola conquisterete il partner! Successi sportivi per molti.

Vergine

Volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti e con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico: ci sono alcune situazioni da sistemare e trattative interessanti da concludere. In amore, basterà un nulla per riallacciare dialoghi e intese amorose, oppure per avvicinare chi più vi interessa se siete soli.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Otterrete un bell’apprezzamento e una buona dimostrazione di stima: alcuni colleghi di lavoro vi esterneranno la loro stima e la loro vicinanza. Con il minimo sforzo riuscirete a portare alla luce tutte le vostre potenzialità! Le stelle che passeggiano nel vostro cielo sono tante e tutte si alleano tra loro per rendere sempre più luccicante la vostra relazione affettiva.

Scorpione

Approfittate del vostro stato di grazia per porre fine, da bravi mediatori, a quei contrasti che appesantiscono l’ambiente di lavoro. Gli astri imprimono forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasciano spazio all’autocontrollo! Lasciate stare l’orgoglio ferito e fate voi il primo passo, se volete che la vostra relazione affettiva non si areni per un capriccio di poco conto.

Sagittario

Che giornata fortunata! Le stelle vi illuminano di luci scintillanti e l’amore trionfa. Vi dimostrate particolarmente intraprendenti nella vita sociale e riuscite ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie e a consolidare quelle già esistenti. Ma non solo la sfera privata emana favori, la vita professionale, infatti, ha tutte le carte in regola per essere coronata da successi.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 13 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sfruttate questo giorno appagante, perché le stelle sono un gaudio di favori in tutti i settori. Passando dalle parole dolci e affettuose ai giochi d’amore più stuzzicanti, riuscirete a condurre il vostro ménage amoroso nel migliore dei modi. I single, invece, potranno consolidare un amore nato di recente. Grazie alla grinta, nella professione raccoglierete i frutti della vostra semina.

Acquario

Il giorno si profila poco favorevole alle iniziative: vi obbligherà a sospendere, o a rimandare, i progetti in cantiere. In amore non mettete alla prova la pazienza del vostro partner, e siate comprensivi se per caso è lui ad iniziare una discussione inutile. Non pretendete troppo dal vostro fisico e concedetegli il giusto riposo; non eccedete a tavola, con il fumo e con gli alcolici.

Pesci

Le stelle non vi spalleggiano, ma nemmeno vi remano contro mandandovi in confusione. Semplicemente non vi danno una mano! L’uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli… Quotidianità un po’ deludente nella vita di coppia: sembrate puntare a obiettivi e traguardi diversi, sentendovi insolitamente estranei.