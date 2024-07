Oroscopo del giorno, i segni fortunati di mercoledì 3 luglio 2024

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 luglio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Inizio di giornata grigio per quanto riguarda l’argomento finanze, per via della Luna nel secondo Campo astrologico, quello appunto del denaro. Migliora la situazione nel pomeriggio, scandito da un cielo finalmente amico: i viaggi di lavoro e i nuovi incontri aumenteranno il volume dei vostri affari, golosi flirt saranno a portata di mano dei single e dei più giovani.

Toro

Puntate sulla seconda parte della giornata, la più favorevole. Sul fronte affettivo, un buon consiglio; il segreto di una solida armonia sentimentale è semplicissimo, consiste nell’accettare il partner e il rapporto per quello che sono. Siate obiettivi, forse state cercando di realizzare qualche cosa che non è possibile ottenere: un’intesa perfetta sotto ogni punto di vista!

Gemelli

Buon giorno! Lasciate briglia sciolta all’immaginazione che si trasformerà in bella creatività e vi regalerà momenti felici se non veri e propri vantaggi. Il lavoro, qualunque sia la vostra condizione, sarà molto importante perché vi darà la possibilità di migliorare posizione e guadagni. Il rapporto di coppia riscoprirà una nuova dolcezza e la disponibilità al dialogo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Attenzione agli alti e bassi d’umore: cercate di essere flessibili e di organizzare in maniera armoniosa i diversi elementi della vostra vita, senza farvi prendere dall’ansia o dall’eccessivo entusiasmo. Evitate di affaticarvi, gli sport estremi e le passioni travolgenti; apprezzate e godetevi, invece, i piccoli gesti d’amore scambiati con il partner. Tenete alta la guardia al lavoro.

Leone

Non poche turbolenze porterà questo giorno con la Luna e Marte dissonanti. Avete voglia di sentirvi liberi, di cambiare la vostra vita, di rivoluzionare la vostra esistenza… Perché no, se potete! Se avete un’attività autonoma guardatevi alle spalle dalla concorrenza, da colleghi poco raccomandabili. Non tirate troppo la corda, se tenete al partner e al rapporto storico.

Vergine

Proprio una splendida giornata, con la Luna in buon aspetto al segno. Una ventata di freschezza e ottimismo! Tutto fila a meraviglia: amore, lavoro, benessere. In campo professionale vi sentite pieni di buona volontà, decisi a mostrare tutto il vostro impegno e tutta la serietà che sapete mettere nel vostro lavoro. La vita di coppia attraversa davvero un bel momento…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra inventiva e la vostra capacità organizzativa saranno molto apprezzate sul lavoro; attenti solo a non mettere troppa carne al fuoco! Possibilità di concludere buoni affari per molti. In ambito privato, emergerà un leggero distacco affettivo, e il partner ve lo farà subito notare: stanchezza, impegni, distrazione, o un problema su cui cercate inutilmente di sorvolare?

Scorpione

Inizio di giornata nervoso e un po’ in salita, per via della Luna e Marte dissonanti al vostro segno. Mettete in conto qualche tensione sul piano affettivo. Per alcuni di voi è il momento di ammettere che la relazione storica si è esaurita ed è ora di voltare pagina in campo sentimentale. E le occasioni per cambiare assetto affettivo potrebbero essere numerose… Ottime intuizioni.

Sagittario

Vi troverete alle prese con un paio di problemi che risolverete solo se farete ricorso all’intuito e a soluzioni creative. Non sarà facile farvi cambiare idea riguardo a una faccenda finanziaria che riguarda la vostra famiglia. Sarete corteggiati, amati e desiderati e questo farà crescere la vostra carica sessuale. Single? Guardatevi intorno, forse c’è già quello che cercate.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 3 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno

Vi sentite finalmente a vostro agio, circondati da persone care e nelle quali riponete giustamente grande fiducia. Potete, così, permettervi di mettere da parte impegni e responsabilità: un po’ di relax vi gioverà! Una sorpresa da parte di un familiare vi renderà molto gioiosi e vi farà prendere subito una saggia decisione. Serata incantevole per l’amore, come in una fiaba.

Acquario

La giornata si prospetta piacevole. Se date il giusto spazio all’intimità, sarete molto graditi. L’astro notturno è nel sesto Campo. Nell’ambito delle faccende di tutti i giorni, la vostra giornata si metterà come si deve; affronterete serenamente le tante faccende pratiche. Il partner (o una persona che potrebbe presto diventarlo) si metterà al vostro fianco, e voi gradirete.

Pesci

Di fronte a un problema assumerete una posizione precisa, basata sulle vostre convinzioni personali e sulle vostre esperienze di vita. Giornata carica di cambiamenti e decisioni impegnative sul piano professionale, ma riuscirete ad imboccare la direzione giusta. Non sentitevi in colpa se vi piace essere ammirati ed invidiati: è una piccola soddisfazione da togliersi, ogni tanto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI