Oroscopo del giorno, i segni fortunati di giovedì 12 luglio 2024

Oroscopo oggi, 12 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Gli ostacoli di questo giorno potranno essere superati facilmente: basterà non drammatizzare le situazioni e sapere gestire i numerosi imprevisti, causati dal transito dissonante della Luna. Ascoltando con attenzione le richieste del partner e delle persone che avete vicino, eviterete tensioni e fastidi; dedicando un po’ del vostro tempo al relax, l’umore sicuramente riprenderà quota.

Toro

Per superare brillantemente momenti di stanchezza e di insoddisfazione fate leva sulle risorse personali e sulle amicizie (che non mancano), pronte ad organizzare qualcosa di divertente per la giornata. Mostratevi gentili, accomodanti e propensi a valorizzare le idee altrui. Fate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda, e cercate di perdere le cattive abitudini.

Gemelli

Grazie alla bella posizione della Luna, voi dei Gemelli oggi siete meno annoiati del solito. Non mancheranno inviti e proposte per questa domenica, che accetterete al volo, senza discutere. La vostra mente sarà popolata da idee vincenti, che varrà la pena non tenersi solo per sé, ma di condividere con la gente che trovate intelligente e meritevole. Ottimo l’amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cielo piovigginoso: con la Luna di traverso, mettete in conto stanchezza e programmi della giornata poco entusiasmanti. E’ il caso di armarvi di santa pazienza, fare buon viso a cattivo gioco, evitare ogni motivo di tensione e scontro con le persone vicine! Qualche piccola precauzione contro furti o imbrogli potrà rivelarsi essenziale per mettervi al riparo da spiacevoli sorprese.

Leone

Luna in terzo Campo. Interlocutore insolitamente malleabile, sarà la vostra finezza psicologia e la capacità di indagare senza darlo a vedere. Sta di fatto che otterrete quello che vi interessa al primo tentativo, quasi quasi non c’è nemmeno gusto. L’amore si farà più dolce e pacato, andrete alla ricerca di un rapporto fondato sulla reciproca comprensione. Inviti da accettare al volo.

Vergine

Gli astri depositano tappeti volanti verso il successo: osate, siate sfacciati nei propositi, provate a mettere da parte ogni forma di esitazione. Chi vive una storia d’amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Siete single? Da un incontro, anche occasionale sotto l’ombrellone, potrà nascere qualcosa di duraturo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna nel segno regala una giornata piacevole e rilassante: farete incontri interessanti che potrebbero influenzare in modo positivo sia la vostra vita sociale che quella privata. Le gratificazioni aumenteranno la vostra autostima! La vita di coppia sarà al centro dei vostri pensieri, avrete attenzioni e complicità con il partner, la passione vi travolgerà in un turbinio di emozioni.

Scorpione

Potrebbe essere un po’ sotto tono questo giorno festivo a causa di una forma non troppo brillante e di un quadro astrale non del tutto favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza d’idee vi aiuteranno a superare ogni problema! Si annuncia complicata la sfera sentimentale, soprattutto se siete impegnati su due fronti. Dedicate più tempo al relax.

Sagittario

Potete tranquillamente programmare qualcosa di straordinario, perché molto andrà secondo i vostri desideri, grazie anche al provvidenziale intervento d’alcuni amici. Riuscirete a sorprendere la persona amata con iniziative inaspettate e questo renderà quanto mai spumeggiante la vita di coppia. Una vita mondana più intensa potrebbe far nascere dei rapporti interessanti

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 12 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Fate un esame obiettivo di una situazione personale incerta e, rapidamente con l’abilità che vi caratterizza, troverete la soluzione migliore. Se vivete un rapporto di coppia stabile, rammentate che silenzi e continui brontolii non sono la cura migliore per mantenerlo in buona salute. A livello fisico dovreste disintossicarvi: approfittate del giorno di riposo per rimettervi in sesto.

Acquario

Ecco un giorno favorevole, ricco di fermenti, emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano facilmente: potete contare sia sul favore delle stelle che sull’aiuto di amici e personaggi importanti. Per chi non ha ancora trovato l’anima gemella è finalmente arrivato il momento propizio, la Luna in Bilancia non solo è positiva, ma anche complice.

Pesci

Dedicate la giornata a qualche occupazione piacevole, e non impegnativa, che favorisca la distensione, lo svago, il divertimento e il relax mentale. Anche lo sport potrà esservi di aiuto: vi aiuterà a mantenervi in forma, ad alzare il livello dell’umore e a scaricare le energie in eccesso. Rapporti affettivi soffusi di gelosia; attenzione a non vedere il male dove non c’è.