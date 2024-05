Oroscopo di giugno 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Il cielo del mese di giugno sarà ricco di transiti, a partire dai primissimi giorni fin proprio all'ultimo. La stagione dei Gemelli porta con sé curiosità e idee brillanti.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di giugno 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo del mese di giugno 2024 prevede diversi transiti, tutti molto interessanti. Fin dalla prima settimana del mese vedremo alcuni movimenti astrali: il 4 giugno ci sarà la Luna Piena in Sagittario: un’occasione per liberarsi dai propri preconcetti e accogliere prospettive diverse. Il giorno successivo, invece Venere passerà in Leone, per cui inizierà una fase in cui sarebbe consono coltivare le proprie passioni e mettersi al primo posto. L’11 giugno Mercurio transita in Gemelli: ci aspettano settimane molto stimolanti mentalmente e conversazioni dinamiche.

Nella seconda metà del mese, precisamente dal 17 giugno, Saturno sarà retrogrado in Pesci: negli scorsi mesi abbiamo messo qualche limite, chissà se non ci siano delle alternative che si possono trovare. Il 18 giugno, invece, ci sarà la Luna Nuova in Gemelli, un momento in cui accogliere nuovi spunti e stimoli. Dal 18 al 22 giugno ci sarà Giove sestile Saturno, un periodo in cui i dubbi verranno ridimensionati dubbi.

Dal 21 giugno il Sole entrerà in Cancro e si aprirà una fase alla ricerca del comfort, in cui le emozioni avranno maggiore spazio. 26 e 27 giugno vedremo Marte quadrato a Urano, dove sarà possibile che scoppino improvvisamente delle tensioni, dunque attenzione alle reazioni che potreste avere. Il 30 giugno Mercurio sarà congiunto al Sole: un momento di chiarezza mentale, perfetto per delle conversazioni a cuore aperto.

Oroscopo del mese di giugno 2024

Ariete

Questo mese è giusto prenderti tutto il piacere che questo giugno potrà darti. Già dall’inizio del mese sarai inarrestabile, mentre l’umore calerà nella seconda metà del mese Venere ti toglierà la sensazione di andare sempre d’accordo con tutti: ma attenzione, non intestardirti sulle tue posizioni.

Toro

Il mese di giugno, caro Toro, per te inizia al rallentatore, ma già dalla seconda metà del mese le cose cambieranno e sarai investito da una vena energica e propositiva. Nessuno spazio per i dubbi.

Gemelli

Per te, caro Gemelli, una prima metà del mese partita i quarta: Giove è da poco entrato nel tuo segno e, fino al 17 giugno, avrai Mercurio e Venere a favore. Sarai così energico da risultare quasi incontenibile, sicuramente non ti annoierai. Tutta questa vitalità andrà via via affievolendosi nella seconda parte del mese, dove ti prenderai del tempo per riprendere le forze.

Cancro

Ti sembrerà di partire lentamente, caro Cancro, ma stai sereno perché questo mese andrà sempre meglio. Inizialmente, infatti, lascerai spazio all’introspezione e alle emozioni, ma nella seconda metà del mese sarai pronto a rimetterti in carreggiata: vai dritto verso i tuoi obiettivi.

Leone

L’oroscopo di questo mese di giugno non porta chissà che notizie, ma ti dà un “ordine”: non esagerare. Le energie vanno e vengono e, anche quando ti sembrerà di aver ripeso le forze, probabilmente non riuscirai benissimo nei tuoi intenti. Dunque, il consiglio è di stare a riposo, ci sarà tempo per dedicarsi al divertimento.

Vergine

Il tuo mese di giugno, cara Vergine, inizia male: in effetti con Giove, Venere, Mercurio e anche Saturno contrari avrai spesso la sensazione ogni strada sia senza uscita. Questo periodo, però, potrà esserti utile per capire cosa vuoi e non vuoi più nella tua vita: dal 18 comincerai a fare pulizia.

Ecco le previsioni del mese di giugno 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Nonostante Giove ti renda più propositiva, hai l’impressione di non riuscire a trovare il giusto equilibrio nelle cose. Nella prima parte del mese ti sentirai più aperto, ma comunque insicuro: avrai difficoltà a dire cosa pensi e provi. Questo ti porterà, nella seconda parte di giugno, a chiuderti a riccio: non ti va di condividere.

Scorpione

L’estate è alle porte, caro Scorpione, e tu non ti senti proprio quello di sempre. Marte in opposizione ti fa perdere ogni voglia: l’unica cosa che vorresti è emozionarti. Ma stai sereno, sensazioni ed emozioni non mancheranno mica.

Sagittario

Il mese di giugno inizia in salita, con tutti i pianeti contrari che ti renderanno davvero intrattabile. Ti sentirai stanco e insicuro e per uno come te non è tollerabile. Passa un po’ di tempo per conto tuo, ne trarrai beneficio.

Capricorno

Man mano che trascorrerà, questo mese di giugno 2024 farà aumentare le tue energie: questo comporterà ad un abbassamento nella sfera emotiva ed amorosa. Dal 18 giugno tornerai ad essere quello di sempre: inquadrato e pragmatico.

Acquario

Nella prima parte del mese di giugno l’unica cosa che vorrai sarà soltanto goderti la vita. Purtroppo, però, arriverà Marte che sembrerà toglierti tutte le energie: riposati.

Pesci

Saturno nel tuo segno zodiacale in questa prima metà del mese porta con sé un po’ di pesantezza, sembra volerti bacchettare e rimettere in riga. Non farti abbattere, anzi, cogli la sua sfida: ne uscirai vincitore.

Foto di PIRO da Pixabay