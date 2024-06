Oroscopo di luglio 2024: previsioni del mese per tutti i segni

L'oroscopo di luglio 2024 prevede transiti astrologici che renderanno il mese particolarmente animato.

Come procederà questa estate – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di luglio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo di luglio 2024 prevede transiti astrologici che renderanno il mese particolarmente animato. La stagione astrologica del Cancro dominerà questo periodo. Al centro di luglio la nostalgia. Il 2 luglio avverrà il transito di Mercurio in Leone. Dunque avremo una sensazione di sicurezza relativamente alle nostre convinzioni e potremo salutare la timidezza. La Luna Nuova nel segno del Cancro ci sarà il 5 del mese. Una fase in cui è possibile realizzare i sogni tenuti nascosti e non solo: dovremo abbracciare la nostra parte fragile. Bisognerà consolidare i rapporti personali. Venere, inoltre, comincerà il suo transito nel segno del Leone: amore passionale in vista difficilmente domabile.

Tre giornate chiave

Il 20 luglio con l’inizio del transito di Marte nel segno dei Gemelli si riscontrerà il desiderio di sperimentare anche con discussioni frequenti da considerare stimolanti e non sfidanti. Il 21 luglio si attende la seconda la Luna Piena nel segno del Capricorno: bisognerà godersi la leggerezza dell’estate. Invece dal 22 sarà importante dare voce alla creatività e mostrare.

La conclusione di luglio vede il transito di Mercurio nel segno della Vergine nel giorno 25. Bisognerà programmare i piani futuri senza stress.

Oroscopo del mese di luglio 2024

Ariete

Si parte con una fase di rasserenamento. Necessario prenotare i programmi per agosto. All’inizio del mese arriveranno risposte importanti sul piano lavorativo. Intorno a metà mese tutto dovrebbe andar bene dal punto di vista amoroso.

Toro

Luglio sarà caratterizzato da diverse difficoltà da superare. Nello specifico fino alla fine del mese potrebbero esserci problemi al lavoro. Intorno alla metà di luglio si prevedono anche discussioni con il partner. L’energia però non dovrebbe mancare!

Gemelli

Si prevedono serate frizzanti: Mercurio e Giove tornano favorevoli. Non si faranno attendere eventi non programmati che saranno però affrontati al meglio. La fine del mese sarà parecchio divertente e romantica!

Cancro

Al centro di questo periodo ci sarà l’amore. Dalla fine del mese grazie a Mercurio favorevole potrebbe esserci qualche sorpresa lavorativa. Non si fa attendere l’energia donata da Marte: insomma una fase molto positiva.

Leone

La passione è il focus del mese. Il romanticismo sarà alle stelle. Novità succulenti anche al lavoro intorno all’ultimo periodo di luglio. Un mix perfetto che non lascerà nessuno a bocca asciutta. Si prevede un’estate ricca di emozioni.

Vergine

C’è l’amore anche se la direzione non è particolarmente definita. L’ultima settimana sarà propizia per il lavoro. Ideale avere appuntamenti per non smettere di ragionare. Bisogna tenersi sempre in allenamento e cavalcare la vita.

Ecco le previsioni del mese di luglio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Si inizia luglio col freno a mano tirato. Non bisogna stancarsi eccessivamente. Lentamente i periodi di tensione spariranno. Dalla fine del mese avrete più forza e tenterete di capire maggiormente cosa fare. Lo slogan è sempre e solo uno: tenere botta.

Scorpione

Serve tempo: dovete rallentare senza avere crolli. A metà mese soprattutto non dovete mollare e tentate di evitare discussioni futili, disinnescate invece di continuare a scontrarvi col partner. Arriveranno periodi più proficui per intavolare discorsi produttivi.

Sagittario

Saranno tanti gli incontri benevoli che farete in questo periodo. Da metà mese l’amore sarà fortunato, accogliete questa bella nuova. Mercurio e Marte saranno in opposizione dal 21 ma dovrete combattere a testa alta: sarà la chiave vincente.

Capricorno

Con calma la serenità arriverà. Il nervosismo dovuto al lavoro lascerà spazio al sole estivo. Alla metà del mese la sintonia con l’amore potrebbe ritornare. Bisogna sicuramente avere la forza di non mollare, stringere i denti è necessario e sarà utile.

Acquario

Il silenzio non risolverà questo periodaccio. Non sarà facile, le varie fasi del mese non prevedono dei netti miglioramenti ma la diplomazia sarà utile per affrontare le difficoltà. L’amore verrà messo a dura prova ma abbiate fede.

Pesci

Senza infamia e senza lode. Si può definire così il mese in arrivo. Ricordate quanto avete ottenuto fino a questo momento. Nei momenti di opposizione cercate di rilassarvi senza affannarvi a risolvere. Tutto andrà al proprio posto al momento giusto.

