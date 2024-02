L’oroscopo del giorno dell’1 febbraio: i segni fortunati di inizio mese

Amore, lavoro, soldi: ecco come inizia il secondo mese del 2024 secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 1 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Buon momento per migliorare la vostra immagine e la vostra posizione, inventando soluzioni originali per dare un nuovo impulso a tutto il vostro lavoro. A qualcuno potrebbe arrivare una proposta di trasferimento: prima di accettarla valutate quanto stress comporterebbe il cambiamento. Settore affettivo in primo piano con giochi, dialoghi e interessi nuovi con il partner.

Toro

Troppi pensieri negativi attanagliano la vostra mente in questo momento. Sgomberatela dalle preoccupazioni, concedetevi un attimo di tregua, magari dedicandovi alla cura del corpo: dovete ritrovare un po’ di serenità. Molte idee vi frullano in testa, ma per ora sarebbe meglio andare per gradi e accontentarsi di mete realistiche. Chiarite una questione col partner.

Gemelli

Focus sul lavoro: aria di nuovi accordi o contratti. Decisioni professionali importanti oggi hanno il beneplacito delle stelle. Preparatevi alle novità! Relazioni sociali abbondanti: il periodo è adatto per contare sugli amici e sulla riuscita di progetti. Mercurio potrebbe riportare a galla vecchi malanni che dovranno essere affrontati giudiziosamente. Riguardate il sistema nervoso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non potrete iniziare meglio il mese di febbraio! Siete brillanti e dinamici; un vulcano di idee, di energie e di iniziative: oggi non sarà facile né adeguarsi ai vostri ritmi sostenutissimi, né tenervi testa. Bravi! Professionalmente, e grazie ai numerosi astri favorevoli, realizzerete le cose migliori. Dal punto di vista sentimentale farete centro ad ogni conquista che tenterete.

Leone

Questa giornata vi vede seri e molto pensierosi. Qualcuno rifletterà su una faccenda familiare che si complica ora dopo ora, vuoi per fare una esame approfondito della situazione, vuoi per trovare la soluzione migliore. Nella vita di coppia basterà un minimo di buon senso per rimettere a posto eventuali piccole incomprensioni con il partner: non è il caso di complicarsi la vita.

Vergine

La giornata potrebbe essere lusinghiera e dare buoni frutti, soprattutto se avete un’attività professionale autonoma, a patto però che sappiate giocare abilmente le vostre carte. Mercurio in aspetto amico potrebbe aiutarvi a risolvere questioni pratiche, forse finanziarie o legali, che vi hanno dato parecchio filo da torcere. Vita sociale più brillante.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La creatività, vostro fiore all’occhiello, è la molla che mette le ali all’umore! Affrontate la quotidianità con allegria e accettate serenamente confronti di opinioni. Fate affidamento su intuito e simpatia: supererete qualsiasi ostacolo, anche quelli che sembrano insormontabili. Brillanti e impegnati a godervi la vita, stabilirete intriganti intese con chi apprezza la vostra verve.

Scorpione

A parte il Sole, che vi guarda un po’ di traverso, il resto del cielo oggi vi osserva benevolmente. La vostra determinazione, la tenacia, la costanza con cui agite, vi mettono in grado di procedere spediti verso i traguardi ambiti senza farvi fermare da alcun ostacolo. Se avete un’attività autonoma aspettatevi qualche bella sorpresa! Fate pure l’acquisto che vi sta a cuore.

Sagittario

Bastano pochi elementi di disturbo per incrinare fastidiosamente la vostra tranquillità: recuperate prontamente la fiducia nel futuro. Fate leva sull’ottimismo, che di solito non vi fa difetto, e in un modo o nell’altro verrete premiati. Qualche fastidio causato da alimenti non del tutto genuini: basterebbe un po’ di attenzione quando riponete i prodotti nel carrello.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 1 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Tante belle sorprese vi aspettano: parola di Astrologo! Non vi mancheranno intuito, grinta e spirito d’iniziativa per realizzare alcuni progetti che potrebbero migliorare la qualità del vostro lavoro e i guadagni. Bene l’amore. Nel rapporto di coppia sarete voi a dettare le regole del gioco. Se avete il cuore libero, datevi da fare: qualcuno a cui piacete vi tiene d’occhio da tempo…

Acquario

Giornata poco serena a causa della Luna in Scorpione. In casa potrebbero nascere tensioni indesiderate per cui è meglio rimandare certe spiegazioni. Dovete riuscire a scrollarvi di dosso il malumore e, almeno in parte, concentrarvi sui vostri compiti. Dire la verità non sempre si rivela una scelta azzeccata: se il diretto interessato non è pronto a riceverla, meglio un’innocua bugia.

Pesci

La vostra efficienza e la vostra competenza oggi faranno miracoli: concluderete buoni affari, realizzerete ottimi acquisti, sistemerete definitivamente questioni pratiche che vi hanno dato del filo da torcere. Organizzate qualcosa di speciale per la serata, che si annuncia ricca di incontri e di sorprese, tutte piacevoli. Leverete la maschera a un collega che vi ha tradito.

Questo è l'oroscopo di oggi, 1 febbraio 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay