L’oroscopo di sabato 1 giugno: ecco i segni fortunati di inizio mese

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 1 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avrete il coraggio attuare i cambiamenti che avete progettato. Il vostro perfezionismo, però, vi rende spietati. Siate realistici e inquadrate le vostre aspettative in una prospettiva reale.

Toro

Le vostre prospettive a lungo termine stanno diventando sempre più chiare e relativizzate meglio ciò che vi fa innervosire. Riuscite a controllare meglio le vostre emozioni e a guadagnare energia. Vi sentirete più in forma! Sarete molto più concentrati del solito nei vostri affari personali. Trarrete beneficio a rallentare il passo.

Gemelli

Potrete trovare un modo intelligente di affrontare le cose, il che renderà il dialogo con coloro che vi circondano più facile. Vi sentirete più dinamici e avrete un grande desiderio di libertà. Concedetevelo e prendete un attimo di respiro. Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più fiduciosi, più aperti agli altri…. e di conseguenza, molto più attraenti!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Rimanete voi stessi e fedeli alle vostre credenze: sarete più felici. Non ascoltate chiunque. La vostra situazione sta trovando equilibrio in quanto prendete il tempo di pensare prima di agire e il vostro umore è finalmente stabile.

Leone

Un progetto importante sta per arrivare. Avete davvero bisogno di iniziare a prendervi più cura del vostro stile di vita. Non dormite abbastanza! La vostra franchezza darà i suoi frutti e vi farà stimare di più.

Vergine

Sarete meno pragmatici del solito ma più inclini a parlare con le persone che vi circondano. Siete in buona forma, in modo da potervi dedicare a un hobby. Utilizzate l’energia, lavorate sulla vostra resistenza. C’è modo di stringere alcune alleanze favorevoli: siate aperti a questa possibilità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Fate la cosa giusta a concentrarvi sul passato, per fare un bilancio. Ma bando ai sensi di colpa inutili! Sarebbe utile essere obiettivi sulla vostra dieta, correggere gli squilibri che causano problemi. Sarete di umore costruttivo e dinamico e anche realisti.

Scorpione

Le scelte di oggi saranno importanti più che mai. Dedicatevi al futuro e al modo in cui costruirlo. Avrete tutto da guadagnare se svilupperete la vostra resistenza. Fortunatamente il morale è molto buono e compensa le vostre debolezze. Dovrete fare delle concessioni per arrivare a un’intesa soddisfacente: non lo rimpiangerete.

Sagittario

Non cercate di essere chi non siete. Siate genuini senza falsi pretesti. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo che vi è indirettamente imposto dal vostro entourage e rendervi utili vi farà sentire più energici. Siete indipendenti. Assicuratevi che le vostre idee siano chiare.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 1 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete piuttosto pronti a perdonare e a dimenticare il passato, quindi fatelo senza rimpianti! Rilassatevi e dedicatevi ai vostri pensieri più profondi. Delle buone notizie arrivano a riportare il sorriso sul vostro viso oggi. Sentirete un assoluto bisogno di muovervi.

Acquario

Controllerete le vostre emozioni con più sicurezza oggi. Assicuratevi che non diventiate inavvicinabili però! State procedendo con ottimismo. Assicuratevi di assumere una dieta equilibrata tuttavia. I progetti più folli catturano la vostra attenzione. Questo vi riempie il cuore di gioia e vi permette d’intravedere l’inizio del successo.

Pesci

Avrete ragione a fidarvi del vostro istinto oggi. Le vostre intuizioni sono giuste. Le fluttuazioni eccessive nel vostro ritmo vi rendono maniacale. Rallentate e ammettete che state esagerando. Non lasciatevi intimidire dalle vostre esitazioni. Entrate in azione!

Questo è l’oroscopo di oggi, 1 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay