L’oroscopo del giorno del 10 febbraio 2024: ecco i segni fortunati del weekend

Oroscopo di oggi, sabato 10 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Potrà essere impegnativo questo giorno e non concedervi tregua, tanto che qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza affaticato. Del resto il cielo odierno preannuncia intoppi e possibili momenti di stanchezza. Giornata movimentata per quanto riguarda l’amore: anche se siete felici in coppia sentite irresistibile la tentazione di giocare al gatto e al topo con il partner.

Toro

Per esaudire il vostro desiderio di essere al centro dell’attenzione, la Luna in Pesci si fa in quattro, regalandovi sicurezza e fascino. Il vostro protagonismo potrebbe risultare però un po’ disarmonico e attirarvi qualche critica: moderatevi. Siete single? La serata porterà sogni e vibrazioni nuove nel vostro animo accendendovi di improvviso l’interesse per qualcuno.

Gemelli

Giornata complicata, nervosa. Corse stressanti, oggetti presi al volo e non di vostro gradimento; difficile portare a termine le mille incombenze, specie se il partner non collabora. Se volete compiere un salto di qualità nel lavoro dovrete attenervi alla massima precisione e ordine possibili; il che non vi riesce con facilità di solito, ma con un minimo di impegno ce la farete.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tutto gira alla grande con la Luna in Pesci, un segno amico: proprio quello che ci voleva per realizzare ciò che più vi interessa. La parola d’ordine sarà “disimpegno”, specie se avete in programma una serata speciale con gli amici. Vi stanno venendo in mente buone idee e speciali intuizioni riguardo la professione. Annotatele su un taccuino, torneranno utili in futuro.

Leone

Avete compreso benissimo che le differenze le fanno i piccoli dettagli e proprio per questo nel consegnare il vostro lavoro cesellate tutto con tanta cura: meglio ricontrollare ancora una volta. Qualcuno vi piace da morire e non vi fa dormire la notte? Il mazzo di fiori è pronto, ma non dimenticate anche un biglietto. Il tutto sarà molto più romantico e verrà di sicuro apprezzato!

Vergine

Peccato iniziare con la Luna di traverso… Quindi fate un atto scaramantico: bandite con decisione le inquietudini, confidando nel futuro. Sotto il torchio della Luna in Pesci, la giornata paventa agitazione e contrasti, anche con il partner. Se i problemi o i contrattempi vi innervosiscono e avvertite il peso della fatica, non esitate, staccate la spina, concedetevi un po’ di relax.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sentirete bene e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di soddisfazione! Divertitevi pure col partner e con gli amici, senza però trascurare la dieta, la salute e una regolare attività sportiva.

Scorpione

Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite euforici: la giornata di oggi si prevede scoppiettante, se riuscite a conservare questa carica. Concedetevi qualche ora di riposo, per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello. Da una cena di lavoro o altro può saltar fuori qualcosa di allettante che non vi lascerà in pace durante la notte, agitando i vostri sogni.

Sagittario

La giornata inizia con una certa fatica, soprattutto se avvertite stanchezza e poca voglia di fare. La Luna disarmonica non fa che peggiorare le cose: ogni piccolo granello vi sembrerà una montagna! Parliamo d’amore. Siete talmente presi dai vostri problemi e dagli impegni, che non vi accorgete minimamente di uno sguardo puntato su di voi. Presto, aprite gli occhi!

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 10 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Tutto a vostro favore il cielo di oggi, specie se siete nati a dicembre. Ogni vostra impresa sarà vincente: dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni tenuti a lungo nel cassetto ai giochi seduttivi un tantino pepati! Buon giorno per viaggiare, dare il via a una nuova storia d’amore, invitare a cena i vostri amici. Aperitivo serale a una mostra. Incontri piacevolissimi.

Acquario

Vorreste abbandonarvi ai vostri sogni, inseguire le fantasie più ardite, ma la Luna vi invita a restare con i piedi per terra perché certi progetti potranno essere realizzati solo con la concretezza e il senso pratico. Niente voli pindarici, dunque! Mettete in preventivo qualche momento di irrequietezza, analizzate ciò che il partner si aspetta da voi e siate diplomatici.

Pesci

La Luna nel segno protegge la vostra vita mondana e le relazioni con gli amici, amplia i consensi da parte di persone che stimate e che vi stimano: è il momento di agire perché si delineano particolari momenti fortunati per qualsiasi progetto: professionale o privato che sia! Le unioni felici sono sempre più soddisfatte, quelle traballanti aggiustano il tiro, qualcuno gira pagina.

