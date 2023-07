Oroscopo del giorno, lunedì 10 luglio: Leone abile a lavoro, Capricorno in difficoltà

Oroscopo di oggi, lunedì 10 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 10 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi basterà guardare la persona amata negli occhi per sentire una fortissima sintonia, praticamente inscalfibile. La Luna si trova ancora nel vostro segno e la sua presenza è calda e tonificante per voi. Lanciatevi pure all’avventura: proverete delle emozioni veramente forti!

Toro

La quadratura di Venere in Leone è sicuramente fastidiosa per voi, anche se da oggi Marte si allontana e si pone in aspetto armonico. Ci saranno ancora degli alti e bassi abbastanza stancanti, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma ne uscirete presto.

Gemelli

In amore si apre una nuova strada, in qualche modo inaspettata. Gli influssi armonici della Luna in Ariete e di Venere in Leone sono pronti a farvi arrivare direttamente al cuore di chi amate. Il vostro modo di fare e la vostra sincerità saranno l’arma migliore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non è tutto oro quello che luccica e oggi potreste essere attratti da una situazione che è favorevole solo in apparenza. Gli influssi disarmonici della Luna in Ariete infatti vi rendono un po’ troppo ingenui, e il rischio di prendere una fregatura è abbastanza elevato.

Leone

Grazie alla presenza della Luna nel segno amico dell’Ariete siete pronti a sostenere delle difficoltà lavorative notevoli. Una grande abilità professionale vi contraddistingue e oggi saprete dar prova anche di solidarietà nei confronti dei vostri colleghi.

Vergine

Da un lato vi sentite sostenuti dai pianeti in Toro, ma dall’altro avete la percezione che quelli nel segno dei Pesci invece vi ostacolino. In effetti è proprio così e al momento non potete farci proprio niente. Dovete fare buon viso a cattivo gioco e vivere questa alternanza!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Qualcuno oggi vorrebbe che voi prendeste l’iniziativa ma voi non siete dello stesso avviso. La Luna si trova in posizione dissonante nel segno dell’Ariete e questo contribuisce a togliervi coraggio, facendovi sprofondare in una foresta di dubbi e perplessità.

Scorpione

Il partner oggi potrebbe accusarvi di eccessivo egoismo ed in effetti non si possa dire che abbia tutti i torti! Con Venere in posizione disarmonica nel segno del Leone siete infatti molto concentrati sui vostri interessi e bisogni, forse anche troppo.

Sagittario

Coraggio ed entusiasmo sono tra le vostre caratteristiche migliori e nessuno è in grado di portarvele via. Ci sono dei giorni in cui vi sentite a vostro agio più che mai e riuscite ad esprimerle pienamente: come oggi, con la Luna presente nel segno amico dell’Ariete.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 10 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi potreste sentirvi sospesi sull’orlo di un precipizio. Questa sensazione risulta però esagerata rispetto alla realtà dei fatti. Anche se è vero che la Luna dissonante in Ariete vi lascia con un sacco di domande senza risposta questo non è un buon motivo per disperarsi.

Acquario

La Luna in buon aspetto nel segno dell’Ariete è garanzia di ottimismo, ma non basterà da sola a superare gli ostacoli e le avversità. Può, però, darvi la forza e la lucidità per valutare le situazioni e prendere decisioni lungimiranti e, se necessario, drastiche.

Pesci

Giove sempre presente in aspetto armonico nel segno del Toro insieme a Urano, vi suggerisce di vivere alla giornata e di godervi tutte le cose belle che la vita vi offre. Per i lamenti c’è sempre tempo: concentratevi soltanto su ciò che vi fa stare bene.