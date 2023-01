Oroscopo del giorno del 12 gennaio 2023: ecco i segni fortunati secondo le Stelle

Le previsioni del giorno 12 gennaio 2023 per tutti i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 12 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Segnerete un po’ il passo, perché Mercurio è negativo, l’umore di colore grigio e lo spirito d’iniziativa un po’ assopito. Se qualcosa turba il vostro rapporto matrimoniale, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner.

Toro

Vi attende una giornata allegra e stimolante, ricca di propositi costruttivi che vi mettono di buonumore: la vostra personalità farà colpo e vi metterà al centro dell’attenzione. Sì ai colpi di testa soprattutto se è da diverso tempo che seguite tranquilli le vostre abitudini.

Gemelli

La Luna vi rema contro. Non cercate il male dove non c’è. Non fatevi condizionare dall’esperienza negativa vissuta con una persona che credevate amica. E non prendetevela, non chiudetevi a riccio a ogni minimo inconveniente. Fate tesoro dell’esperienza e andate avanti!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro umore non sarà dei migliori, a causa di alcuni transiti negativi. Apparite dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo.

Leone

Buon giorno. Le cose prendono una piega decisamente positiva dal punto di vista affettivo! In effetti, vi state dando da fare per approfondire il rapporto col partner di sempre, non solo a parole, anche nel talamo! Se siete soli e cercate il grande amore, sarete accontentati.

Vergine

La Luna nel segno rende la giornata più che piacevole. Potrete vivere serenamente il rapporto affettivo, sentirvi soddisfatti sessualmente; se siete single, ottenere l’attenzione di chi volete conquistare. L’accordo con gli amici sarà saldo e convincente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata un po’ opaca. Forse è questione della stanchezza o forse è l’eccessiva mole di impegni che convergono su di voi. È sbagliato tenersi tutto dentro, parlate dei vostri problemi senza paura di mostrare le vostre debolezze. Serve un po’ di ottimismo.

Scorpione

Possibile confusione tra amicizia e amore: cercate di chiarire dentro di voi i vostri sentimenti e poi definite meglio i confini della vita pratica. Nelle faccende programmate per questa giornata vi mostrerete intuitivi e saggi, tanto da essere vincenti e molto apprezzati.

Sagittario

La Luna in orbita avversa dal segno della Vergine, vi crea oggi qualche complicazione, ritardo, impedimento. Il partner sarà troppo silenzioso e riflessivo: avete bisogno di novità e glielo direte a chiare lettere. Se siete single, via libera ai flirt. Fate del movimento fisico.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 12 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La giornata, grazie a un cielo amico, trascorrerà in modo piacevolmente sereno. Regalate a un amico un po’ giù di corda un po’ della vostra attenzione, del vostro tempo. In amore vivrete momenti di grande intensità emotiva, qualunque sia la vostra condizione sentimentale.

Acquario

Per uscire dall’impasse degli ultimi giorni occorreva lo sprint offerto sul più classico dei piatti d’argento dalla Luna in Vergine. Energia alle stelle, progetti grandiosi, serenità familiare e sentimentale, viaggi ed esperienze esaltanti.

Pesci

La Luna contrastante parla chiaro. Analizzate bene i vostri sentimenti verso la persona che sta con voi, e prendete la decisione che ritenete più giusta: o legarvi in modo più profondo, o rompere una relazione a due che non corrisponde più alle vostre esigenze attuali!

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay