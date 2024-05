L’oroscopo del giorno di domenica 12 maggio 2024: ecco i segni fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, domenica 12 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sarete meno pazienti di quanto gli altri vogliono ma potreste raggiungere un compromesso con un po’ di flessibilità. Accettate che avete chiaramente bisogno di un periodo di riposo. Impegnatevi di più se volete cambiare le cose… Esprimetevi in un linguaggio semplice, ma fatelo con calma.

Toro

Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, ma in realtà è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano, comprese quelle alimentari. Attraversate una buona fase in campo finanziario. Mantenete il focus sui vostri conti e progetti.

Gemelli

Dovrete aspettare prima di consolidare un progetto particolare, ma non rinunciate. Verificate che il cibo che state assumendo sia adeguato alle vostre esigenze. Pensate con calma e valutate pro e contro di ogni situazione. Le vostre risorse morali saranno particolarmente richieste. Dedicatevi a un hobby.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Bando alle preoccupazioni se volete ottenere il massimo della vita! Avete bisogno sia di riposo e che di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva. Avrete la possibilità di rimediare a un errore che avete commesso.

Leone

Le richieste che vi arrivano vi rendono esitanti. Cercate di tenere a mente dove volete arrivare. Il vostro oscillare tra azione e apatia dimostra che state scavando in profondità nelle vostre riserve: andateci piano. Sarete messi in dubbio oggi. Non rimanete troppo fermi sulle vostre posizioni o attirerete nuove critiche.

Vergine

Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli: il morale è buono e otterrete ottimi risultati. La fine di un problema vi permetterà di avvicinarvi alla realizzazione di un vecchio sogno. Potrebbe essere ancora più reale di quanto immaginiate!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non fatevi scuotere da idee confuse e casuali: agite in base a delle priorità. Vi sentirete lenti e avreste bisogno di svagarvi. Prendetevi un po’ d’aria fresca e fate una pausa! Sarà necessario combattere per evitare di sentirvi isolati.

Scorpione

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare al vostro benessere. Chi vi circonda sarà fonte di grandi risorse.

Sagittario

Avrete il coraggio attuare i cambiamenti che avete progettato. Otterrete la massima soddisfazione dalle vostre relazioni con i vostri cari.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 12 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi dirigete verso i vostri obiettivi con grinta e determinazione. Tenete gli occhi aperti. Avrete buoni alleati sulla strada! Consumate energia in modo più sano ed equilibrato. Le vostre parole sono inequivocabili e potrebbero sconvolgere alcune persone, quindi fate attenzione.

Acquario

Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente, ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e l’alimentazione. Guardate al futuro!

Pesci

Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno a delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie. Serve un po’ di relax, ma gli sforzi di oggi vi porteranno al successo domani. La vostra allegria è contagiosa.

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

