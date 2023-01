Oroscopo oggi, venerdì 13 gennaio: i segni più fortunati secondo le Stelle

Venerdì 13 gennaio, oroscopo del giorno: ecco quali saranno i segni più fortunati e quelli che, invece, avranno qualche problema da risolvere.

Oroscopo di oggi, venerdì 13 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ultimo quarto di Luna nel settimo campo. Per quanto vi diate da fare, non cavate un ragno dal buco, e invece di accettare un’onorevole sconfitta, sparate a raffica su chi vi sta vicino. Non raccontate in giro le vostre faccende private, potreste ferire i sentimenti di qualcuno a voi caro.

Toro

La Luna in Bilancia vi inserisce in un contesto tradizionale di tutto riposo. Pochi colpi di scena, pochi lampi di genio ma tanta serenità e rassicuranti conferme condivise con la persona amata, possibilmente immersi nella natura. Una passione esplosiva è in arrivo per chi è single.

Gemelli

La giornata porta serenità. Giornata ideale per sistemare questioni in sospeso o riparare qualcosa in casa. Nel solito giro delle amicizie potrà fare la sua apparizione una persona davvero interessante. Non siate timidi e approfondite la conoscenza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Anche se qualcosa va storto, non drammatizzate; c’è sempre un motivo per cui essere contenti e con la fantasia potete trovarne a bizzeffe. Se faticate a trovare un punto d’incontro col partner, è consigliabile optare per un diplomatico silenzio verbale, in attesa che passi la Luna.

Leone

Gli astri vi proteggono: vuol dire che una vostra preoccupazione si rivela eccessiva, se non addirittura infondata. Alcuni raggiungeranno un traguardo importante, altri entreranno in contatto con persone e ambienti nuovi, diversi dai soliti.

Vergine

Avete le carte in regola per trascorrere la giornata in totale serenità e relax. Con un look curato ed elegante anche in un ambiente un po’ snob riscuoterete un successone! Stupite la persona che amate con un dono inatteso. Anche le coccole saranno molto gradite. Belle novità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie a un cielo favorevole, anche da situazioni anomale saprete trarre vantaggi, quindi non preoccupatevi se qualche piccolo inconveniente intralcerà il vostro cammino in questo giorno di festa. Splendida giornata per l’amore. Notizie importanti dagli amici.

Scorpione

Oggi che Sole, Mercurio e Nettuno vi sostengono, potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare all’erta. È possibile sbrogliare faccende complicate o solo occuparsi dell’amore con tenerezza e trasporto.

Sagittario

La Luna v’illumina e un sogno che tenete nel cassetto da tempo si realizzerà quando meno ve lo aspettate. In campo sentimentale potrete finalmente prendere le redini di un rapporto che, nei giorni scorsi, ha causato inquietudine, qualche momento d’incertezza..

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 13 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna quadrata al vostro segno insinua una sensazione d’insofferenza di cui non riuscite voi per primi a venire a capo. Cercate di scendere a patti con lo specchio, se l’immagine che vi rimanda non vi piace. E siate meno intransigenti con voi stessi! Provate a rilassarvi.

Acquario

Tutto promette allegria e spensieratezza in una domenica formidabile, ricca di opportunità di ogni genere. Se siete innamorati, stabilirete un ottimo feeling con il partner, tanto da avere la sensazione di vivere una seconda luna di miele. Flirt, avventure per i single.

Pesci

Volgete al positivo le vostre energie, consolidando ciò che vi interessa ed eliminando senza rimpianti ciò che costituisce un ostacolo, un problema: indirizzate i vostri sforzi verso mete concrete e realistiche. In amore, il periodo è piuttosto curioso, pieno di imprevisti.

Fonte immagine: Quique da Pixabay