L’oroscopo di San Valentino 2024: ecco i segni fortunati del 14 febbraio

Oroscopo di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

In qualche curiosa circostanza vi ritroverete miracolosamente capaci di fare cose che non avreste creduto possibili. In questo momento siete più adattabili di quello che credete e di sicuro più intelligenti di quello che credono gli altri! Scegliete con attenzione gli amici da frequentare. Un piccolo dono e un dialogo sincero col partner riporteranno in carreggiata il rapporto di coppia.

Toro

Siete attivi e scattanti, vi sentite in forma e ottimisti: è perché avvertite la presenza della Luna nel vostro segno. Avrete più tempo da dedicare al partner, ci saranno più occasioni per stare con gli amici e organizzare una cena deliziosa e divertente! Tirate fuori dal cassetto non solo i sogni ma soprattutto i progetti che avevate accantonato per scarsa fiducia.

Gemelli

Le stelle sembrano essersi dimenticate di voi: la giornata scorrerà tranquilla, ma rischiate di annoiarvi. Cogliete l’occasione di un evento sportivo, di una mostra fotografica o di un aperitivo per trascorrere ore piacevoli con gli amici più fidati. Se le cose non girano come vorreste, fate il punto della situazione e mettete in atto nuove strategie. Ricaricate le batterie.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Come sarà questa giornata? Un vero girotondo di emozioni; ciò che ci voleva per rimettervi in sesto, dopo gli sbandamenti dei giorni scorsi. Non sottraetevi agli impegni in calendario, piuttosto affrontateli con fiducia e senza paura. Raccogliete i pezzi della vostra vita sentimentale e metteteli insieme; vedrete che compongono un disegno preciso, in cui tutto ha un significato.

Leone

Giornata assai nebulosa e non scevra di qualche preoccupazione di troppo: certo che quando siete di cattivo umore vedete il mondo… grigio! Per farla breve, siete a rischio di sbalzi d’umore, non fatene un dramma; se vi capitasse di maltrattare qualcuno cercate di rimediare. Cercate di riportare in voi l’armonia, magari attraverso la lettura di un buon libro rilassante.

Vergine

La Luna in Toro, oltre a Venere e Giove armonici, rappresenta un’ottima spalla in fatto di viaggi, incontri e progetti. In bocca al lupo! Di fronte a un invito, però, il timore di compiere un passo decisivo potrebbe farsi molto grande. Camminare a passo sostenuto tutti i giorni è sufficiente per ottenere benefici sul piano della salute e, perché no, anche dell’aspetto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con il vostro savoir-faire riuscirete a sopperire a una piccola défaillance. Non è però soltanto merito vostro, dovreste ammetterlo. Perché non offrite una bella tazza di tè a chi vi ha coperto le spalle, reggendo il vostro gioco? Le coppie più giovani potranno consolidare l’intesa; quelle in crisi avranno la possibilità di ritrovare armonie perdute o forse solo temporaneamente smarrite.

Scorpione

Non c’è niente da fare… Ogni volta che la Luna transita nell’opposto segno del Toro perdete… la bussola. Come oggi! Non sarà certo una passeggiata andare d’amore e d’accordo con chi non la pensa esattamente come voi. Evitate di essere critici e troppo pretenziosi. Nella speranza di trovare un punto in comune, cercate di ascoltare: magari l’altro ha qualcosa da dire!

Sagittario

Il vostro temperamento non sempre è perfetto: spesso, non tenete in considerazione certe sfumature, che invece possono rivelarsi essenziali. Cercate d’imparare dall’esperienza e di non commettere più certi errori che avete fatto in passato. Vi farete notare per il vostro look originale e i vostri atteggiamenti sensuali, ricavandone nuovi contatti divertenti e utili.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 14 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ora che la Luna vi è finalmente favorevole, potete fare del vostro meglio per recuperare posizioni, rendere più spedite le faccende che più interessano. Sarete pieni di belle idee che metterete in pratica in fretta. La persona che vi fa battere il cuore sarà pronta a imbarcarsi in un’avventura sensuale con voi. Momento magico per i single in cerca dell’altra metà della mela.

Acquario

L’unica nota stonata di questa giornata la suona la Luna avversa al vostro segno: meglio evitare pareri non richiesti e tensioni con le persone vicine. In campo amoroso imparate ad apprezzare ciò che avete e… tutto andrà meglio! Trovate un accordo in famiglia in merito a una faccenda finanziaria. Mantenete intatto il vostro ottimismo e la vostra visione positiva delle cose!

Pesci

Giornata felice per la maggior parte di voi: porta novità, nuovi incontri, divertimento e tanta gioia di vivere. Si prevedono belle novità nella sfera affettiva, in particolare per chi è single, per chi ha il cuore libero Per una serata indimenticabile invitate i vostri amici a una festa, in discoteca oppure ad uno spettacolo. Nota dolente il denaro, che volerà dalle vostre tasche.

