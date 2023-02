Oroscopo del 14 febbraio 2023: ecco chi trascorrerà un felice San Valentino

Ecco come trascorreranno la giornata del 14 febbraio 2023 i segni zodiacali: l'oroscopo del giorno su QdS.it.

Oroscopo di oggi, martedì 14 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata di San Valentino i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi, l’oroscopo di San Valentino di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prospettano novità luminose sia nel settore professionale che economico. Gli altri saranno entusiasti del vostro entusiasmo ritrovato e riceverete molti complimenti per questo.

Toro

In amore vi sarà possibile fare nuove conquiste o rinverdire il rapporto sentimentale esistente. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate e il partner sarà più accondiscendente del solito.

Gemelli

La sfera amorosa sarà del tutto soddisfacente. In amore avete delle speranze con una persona che ultimamente non vi considerava.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno. Oggi potete testare realmente il potere che esercitate sugli altri: non perdete l’occasione di appurarne la validità.

Leone

In amore solito gusto per la gimkana, a tratti anche astratta e cerebrale. I vostri sentimenti nella giornata di oggi potrebbero essere contrastanti e non corrispondere a quello che vorreste mostrare all’esterno.

Vergine

Non siate gelosi: il rapporto di coppia potrebbe risentirne pesantemente. Cercate di risolvere una situazione intricata con il dialogo e non tenetevi tutto dentro o le cose andranno peggio.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro fascino sarà irresistibile. Sarete irresistibili in amore grazie a un felice cocktail di grinta e seduttività.

Scorpione

Forse il partner si è ricordato del vostro anniversario e ha preparato qualcosa di davvero speciale, che vi lascerà a bocca aperta, o vostro figlio che solitamente non alza un dito in casa, si preoccuperà di sparecchiare la tavola o di stirarsi da solo la camicia. Cominciate pure a concentrarvi sui regali che dovrete fare ai vostri cari nelle prossime occasioni di festa.

Sagittario

Potrebbero sorgere conflitti solo se assillate il partner ad accompagnarvi o ad approvare le vostre scelte.

In questa giornata sarete coinvolti in alcune discussioni che vi toccheranno profondamente l’animo e che non potrete condividere con chiunque.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 14 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Nelle vostre finanze potrebbe esserci qualche lacuna poco spiegabile, data la vostra solita accortezza nel curare gli affari. Cercate di non allarmarvi troppo e di scoprire qualche notizia in più che possa darvi una visione chiara della situazione. Se proprio non riuscite a dormire, è il momento di chiedere spiegazioni a uno specialista del sonno.

Acquario

Il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia . Netta ripresa in campo sentimentale.

Pesci

Belle occasioni di incontro in campo sentimentale. Oggi hai una grande voglia di dimostrare quanto sai amare, potrai esprimerla se ci sarà la persona giusta al tuo fianco.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay