Oroscopo del weekend, ecco i segni fortunati di sabato 15 giugno

Oroscopo di oggi, sabato 15 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Sentite il bisogno di godervi la vita e di fare il carico di energia. Il vostro buon umore è contagioso e trasporterete le persone che vi circondano. Siete sereni e ciò vi permetterà di guadagnare equilibrio interiore e di condividere la vostra voglia di vivere.

Toro

Intimidite coloro che vi circondano senza rendervene conto. Siate flessibili e le cose procederanno senza contrattempi. State scavando in profondità nelle vostre riserve quindi moderate l’esercizio muscolare. È tempo di cambiare il vostro stile di vita sedentario facendo sport. Dovrete fare delle concessioni per arrivare a un’intesa soddisfacente, non lo rimpiangerete.

Gemelli

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure. Avete una visione più chiara del vostro futuro e affrontate i problemi nel modo giusto e con obiettività.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non saprete da dove cominciare e improvvisamente sarete assaliti da mille impegni, stabilitevi quindi delle priorità. Attingerete alle vostre risorse per riuscire a gestire le attuali attività. Pensate a evadere con i vostri amici e i vostri cari. Le conseguenze delle vostre iniziative di quattro settimane saranno positive e ne potete aspettare dei rendimenti.

Leone

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! Chi vuole farvi passare in secondo piano sta solo cercando di provocarvi. Giustificare le vostre azioni non serve a nulla, procedete per la vostra strada! Sarete pieni di energia mentale e sarete in grado di ricaricarvi. Tuttavia, concedetevi del tempo per respirare.

Vergine

Non avrete motivo di imputarvi contro i cambiamenti essenziali. Tutto procede bene. Non combattete contro il desiderio di respirare un po’ d’aria fresca. Ne trarreste beneficio in termini di equilibrio, tono e migliorereste il vostro aspetto. Avete paura di perdere la vostra identità se siete più socievoli? Non rimanete isolati, circondatevi di persone.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso. Disponete dei mezzi per risolvere un conflitto tra coloro che vi circondano. Avrete buone ragioni per essere orgogliosi di voi stessi.

Scorpione

Sarete più energici e determinati che mai oggi. Seguite le vostre nuove priorità. Vi sentite stanchi e fareste bene a cambiare aria ed evadere dalla routine quotidiana. Se permettete agli altri di finire di dire ciò che hanno da dire, dovreste capire meglio ed evitare malintesi.

Sagittario

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. La vostra natura socievole vi porta fortuna. Non esitate a creare nuovi rapporti.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 15 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le reminiscenze del passato vi fanno esitare, non dubitate di voi stessi e non avrete rimpianti. A casa troverete i mezzi per ricaricare le batterie. Fate uno sforzo sul piano alimentare. Il vostro atteggiamento contraddittorio crea sfiducia intorno a voi. Attenti a ciò che dite e a riconoscere la differenza.

Acquario

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. Avrete la possibilità di sentirvi utili e avrete il piacere di farlo. Il favore verrà anche restituito.

Pesci

Avete la testa tra le nuvole e non siete affatto motivati. Sul fronte pratico, siete timidi, ma d’altra parte il vostro morale non potrebbe essere migliore! Riprendere un passatempo che non consista in un’attività fisica farebbe al vostro caso. Avrete la tendenza a idealizzare il passato. Non rimanete in questo vicolo cieco troppo a lungo.

