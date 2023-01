Oroscopo oggi, lunedì 16 gennaio: i segni più fortunati secondo le stelle

L'oroscopo segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 16 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi viaggiate ad alta velocità, con Venere, Marte, Giove e Saturno dalla vostra. Si prevedono notizie emozionanti, entusiasmo a mille e soluzioni brillanti. Nel lavoro e in amore procedete spediti, gli obblighi non vi pesano e prendete decisioni rapide e azzeccate.

Toro

Contrariati dalla Luna in Scorpione, in opposizione, mettete a rischio i programmi della giornata o della serata. Avete poca voglia di muovervi e di comunicare, neanche l’amore e il piacere vi riconciliano col mondo e con voi stessi.

Gemelli

Potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro: giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi. Luna e Venere aumentano la vostra socievolezza, ma anche il vostro già notevole potere di seduzione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

A rimettervi in pista con una ventata di allegria e di ottimismo, entrano in gioco Luna e Nettuno. Si tratta di posizioni astrali importanti, favorevoli anche sul piano della creatività. Una dichiarazione d’amore originale e romantica vi riempirà di tenerezza e di meraviglia.

Leone

Impiegate la vostra energia nervosa per agire, anziché rimuginare! Se siete liberi ed indipendenti nella professione, lasciatevi guidare dall’intuizione, vi porterà nella direzione migliore e affinerà il vostro fiuto negli affari. Colpi di scena nella vita affettiva.

Vergine

La Luna in aspetto di sestile, vi trasmette buonumore. State bene con voi stessi, ma oggi vi va anche di vedere gente! Via libera a un’uscita con gli amici e a un giro per i negozi, ma anche la palestra e lo sport esercitano un richiamo irresistibile. Bellissima l’intesa con il partner.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle vi promettono una splendida giornata. Dirotterete tanta energia verso nuovi traguardi professionali: avrete dalla vostra un notevole spirito d’iniziativa. In amore, focalizzerete l’attenzione soprattutto su ciò che alimenta l’intesa. Nuovi importanti incontri per i single.

Scorpione

Incontrando il favore del Sole e Nettuno, l’odierno transito della Luna nel vostro segno vi carica di spirito d’iniziativa e di energie positive. Tutto risulta gradevole e rassicurante, privo di punte estreme o di sollecitazioni destabilizzanti. L’amore ha bisogno di intimità.

Sagittario

Giornata opaca, forse è questione di stanchezza, è l’eccessiva mole d’impegni che convergono su di voi in questo momento. La Luna consiglia un po’ di moto per scongiurare appesantimenti della linea e un po’ d’ottimismo per non drammatizzare un malessere passeggero.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 16 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In coppia con Nettuno, la Luna vi rende aperti e disponibili, pronti a collaborare nel lavoro e ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno di appoggio. Serata serena, tranquilla: starete volentieri con gli amici, ovviamente coinvolgendo anche la vostra dolce metà.

Acquario

Avvertite un bisogno di sicurezza che però gli astri in questo momento sembrano non voler assecondare. Tranquillizzatevi; riuscirete a cavarvela da soli, puntando sulle vostre forze e senza lasciarvi vincere dallo sconforto. Vita affettiva un po’ sotto tono.

Pesci

Splendidi passaggi planetari vi consentono di allargare i vostri orizzonti e potrebbero darvi qualche buona idea per un nuovo progetto. Sarete molto comunicativi sul piano sentimentale: saprete trovare le parole giuste da dire al partner per stregarlo, bandirlo o, magari, ingannarlo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay