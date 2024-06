Oroscopo del giorno, ecco i segni fortunati del 17 giugno 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

L’oroscopo di oggi, lunedì 17 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vostra sensibilità vi fornirà una completa comprensione di un problema complesso che riguarda qualcuno che vi circonda. Gli eccessi alimentari vi causano problemi di peso, dovrete quindi moderarvi. Avete bisogno di perdere peso ed di esercizio fisico, vi sentirete più dinamici.

Toro

Avrete più leggerezza e fermezza nei vostri rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consente di trovare i vostri riferimenti. Fate attenzione a come gestire le risorse e incanalare la vostra energia nella comunicazione con gli altri.

Gemelli

Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro modo di parlare vi rende enigmatici agli occhi di chi vi circonda. Siate chiari e aperti e tutto andrà bene. Avrete la sensazione che siano gli altri a stancarvi, ma sono le vostre azioni ad essere in causa.

Leone

Vi verrà indirettamente chiesto di fare concessioni e ciò sarebbe nel vostro interesse, anche per stare al gioco. Dovreste riorganizzare la vostra vita quotidiana per stabilire un migliore equilibrio. Il contatto con l’acqua (nuoto, fare un tuffo, ecc. …) sarebbe molto utile.

Vergine

Non fatevi scuotere da idee confuse e casuali. Agite in base a delle priorità. Vi sentirete lenti e avreste bisogno di svagarvi. Prendi un po’ d’aria fresca e fate una pausa dalla vostra routine quotidiana!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Scorpione

Sarete più intriganti del solito e le persone vi faranno fiducia. Non abusate della loro fiducia! Potrete anche sentirvi più nervosi, perché desiderosi di più libertà. Assicuratevi di dedicare un po’ di tempo a voi stessi.

Sagittario

La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 17 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Alcuni ostacoli di comunicazione vi portano delle frustrazioni. Non contate su nessuno, ma solo su voi stessi oggi. Malgrado la vostra tendenza a pensare troppo, andrà tutto bene se prenderete un po’ di aria fresca – anche in senso figurato.

Acquario

Sarete direttamente colpiti da un evento ufficiale. State costruendo le vostre speranze, avete fatto bene ad aspettare pazientemente. Il morale sta migliorando e vi state rimettendo da tutte le preoccupazioni. Relax.

Pesci

Sarete pronti a rispondere alle domande urgenti senza esitazioni o giri di parole. La relativa calma che regna al momento permette di abbordare i vostri problemi di salute in modo favorevole. Non tiratevi indietro.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay