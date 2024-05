L’oroscopo di venerdì 17 maggio 2024: ecco i segni fortunati

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, venerdì 17 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Questa volta non lasciatevi prendere in giro da belle parole e non permettete loro di buttarvi giù. Sentirete il bisogno di superare voi stessi oggi, ma attenzione a non consumarvi troppo. Oggi non mancherete di eloquenza e arguzia. È il momento di concentrarvi su un aspetto complesso del lavoro.

Toro

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli e state mettendo in piedi tante azioni costruttive. Pensate anche a distendervi per mantenere l’equilibrio. Un colpo di pura fortuna vi consentirà di progredire verso i vostri obiettivi. Non tergiversate: lasciate parlare la vostra spontaneità.

Gemelli

Anche se sentirete pettegolezzi intorno a voi, dovete rimanerne completamente fuori per evitare controversie. Sarebbe una buona idea concedervi una pausa lontani dalle turbolenze circostanti: avrete bisogno di un ambiente tranquillo, ma spetterà a voi crearlo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Tuttavia, avete bisogno di una pausa e di stare attenti ai falsi movimenti. La fine di un problema vi permetterà di avvicinarvi alla realizzazione di un vecchio sogno. Potrebbe essere ancora più reale di quanto immaginiate…

Leone

L’intervento di un collega vi aiuterà a portare a termine un difficile progetto in corso. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. La forza delle vostre convinzioni non andranno a genio a tutti. Abbiate tatto e attenzione all’effetto del vostro senso dell’umorismo.

Vergine

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Sarete anche più energici grazie al vostro ottimismo crescente, ma dovrete lavorare sulla vostra impazienza. Ci saranno anche degli spostamenti interconnessi e utili da fare oggi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non avrete paura oggi. Ora è il momento di fare del vostro meglio per dare una spiegazione complicata. State tornando in forma, vi sentirete più leggeri e i vostri riflessi saranno più nitidi. Fuggite gli impulsi che vi portano a parlare troppo velocemente.

Scorpione

Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche. Lasciatevi guidare dal vostro buon senso in campo relazionale.

Sagittario

Sarete più distratti del solito e più inclini a discutere con chi vi circonda. Sarete in buona forma per coltivare i vostri hobby senza problemi. La vostra tendenza alla contraddizione vi porta a conflitti irrisolvibili… È necessario fare un passo indietro.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 17 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda! Il vostro ottimismo è aumentato e la vostra creatività è in crescita.

Acquario

Le dichiarazioni fatte non passeranno inosservate e sarete sia energici che efficaci nel perseguire i vostri obiettivi. Gli eccessi alimentari vi appesantiscono: la moderazione è d’oro. Avete bisogno di disintossicazione e di esercizio fisico per sentirvi meglio. Non esitate a chiedere aiuto per superare le vessazioni e le preoccupazioni. Potrete beneficiarne.

Pesci

Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. Ripensate alla situazione sotto un altro aspetto, e senza lasciarvi trattenere dai piani limitati del passato.

