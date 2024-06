L’oroscopo di martedì 18 giugno: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 18 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oscillate tra malinconia e gioia di vivere, nel bene e nel male. Guardate al futuro! Vi sentirete in forma e avrete voglia di fare altro. L’esercizio sarebbe l’ideale per rafforzare le difese del vostro corpo. È il momento di impegnarvi in un dialogo difficile. La situazione si risolverà in un ambiente tranquillo e senza conflitti.

Toro

Avrete più leggerezza e fermezza nei vostri rapporti con gli altri. Il vostro ottimismo vi consente di trovare i vostri riferimenti. Fate attenzione a come gestire le risorse e incanalare la vostra energia nella comunicazione con gli altri. Delle alleanze favorevoli diventano possibili. Parlate di più con la gente.

Gemelli

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa. Sarete bravi a difendere i vostri interessi, con tatto e finemente… Una prodezza piuttosto sorprendente, andrà a buon fine!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Tutto accadrà così velocemente intorno a voi, ma avrete bisogno di rilassarvi: fate un passo indietro. Oggi vi porterà la pace interiore, vi calmerà i nervi. Troverete modi intelligenti di fare le cose più facili con chi vi circonda, di far accogliere i vostri progetti.

Leone

L’atmosfera è movimentata oggi e dovrete aumentare i vostri sforzi per affermarvi. Mantenere la calma vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e troverete difficile prendervi sul serio: questo sarà molto apprezzato da chi vi circonda.

Vergine

Avrete l’impressione che le cose stanno andando in fretta… parlare con gli altri vi aiuterà a tenere il passo. La vostra mente e corpo sono in perfetta armonia, sempre più equilibrati. Sarebbe però una buona idea fare un po’ di esercizio. Avrete la possibilità di essere selettivi sulle persone della vostra cerchia: farete un passo in avanti nella giusta direzione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le vostre idee saranno più chiaramente definite e lavorerete su nuovi progetti. Non dormite bene e dovreste fare attenzione a questo fatto! Si prevede un futuro positivo.

Scorpione

Cambiate direzione per avere un migliore equilibrio negli affari finanziari. La vostra visione è più chiara. Sentite di avere le risorse necessarie per procedere nei vostri piani… che devono essere comunque alleggeriti. Sarete distratto nelle vesti da confidente e più inclini a parlare di voi con chi vi circonda.

Sagittario

Non esitate a esprimere la vostra opinione. Sarete realistici come sempre. State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno sia di esercizio che di riposo. Sarete più recettivi a pensieri molto diversi dai vostri e, in più, svilupperete il vostro altruismo.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 18 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per disfarsi delle abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita. Oggi è tempo di pensare alle vostre aspirazioni.

Acquario

Bisognerà riflettere a fondo prima di lanciarvi. Fate uno sforzo di ritiro dal mondo per arrivarci! Il vostro attuale ritmo vi incita anche a strafare, ma dovrete imparare a rilassarvi. Avrete bisogno di distinguervi dagli altri e di ottenere riconoscimento: ciò vi darà una grossa spinta oggi.

Pesci

C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene rimanendo positivi. Sarete di ottimo umore, ma ricordate di trattare bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo. Sarete più ricettivi agli altri rispetto al solito. Siate selettivi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 18 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay