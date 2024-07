L’oroscopo del 18 luglio: ecco i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 18 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Trarrete grande soddisfazione a dedicare le vostre energie a un amico che ha bisogno di voi. Sentite il bisogno di rallentare il ritmo. Ascoltate i vostri istinti di base e concedetevi un po’ di riposo senza sentirvi in colpa. State diventando più efficienti in materia di pratiche.

Toro

Sarete più inclini ad andare avanti con la vita e a rilassarvi. La vostra capacità di adattamento porta fortuna. Sentirete la mancanza di riposo e sarete più vulnerabili di chi vi circonda. Non dormite a sufficienza. Nonostante alcune preoccupazioni pratiche, vi troverete in uno stato d’animo accomodante che attirerà nuove amicizie.

Gemelli

Oggi farete bene a non prendervi sul serio, seguite i movimenti di chi vi circonda. Avrete bisogno di tempo per rilassarvi come si deve, prima che lo stress prenda il sopravvento. Le transazioni sembrano estremamente favorevoli. Negoziare per primi oggi andrà sicuramente a vostro vantaggio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ritrovate più serenità. È tempo di fare un passo indietro per quanto riguarda le ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito. Approfittate della vita al massimo. La gente vi cercherà per la vostra capacità di distanza dagli eventi. Riceverete delle confessioni.

Leone

Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio! Sono le idee categoriche e risolute che spazzano via i vostri dubbi. Il vostro buon umore sarà contagioso.

Vergine

La vostra perseveranza comincia a produrre risultati. Continuate così, il progresso è in arrivo. Un raffreddore e qualche irrigidimento nei legamenti vi stancano. Fate alcuni esercizi di rilassamento: non sembra essere una giornata riposante. Avrete bisogno di concentrarvi sulle vostre priorità per essere sicuri di non dimenticare nulla di veramente importante.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro bisogno di libertà vi rende attraenti. State davvero uscendo dal vostro guscio! Siete più consapevoli delle vostre esigenze pratiche e sarete in grado di trasformarli in una risorsa. Riuscirete a raggiungere un migliore equilibrio tra riposo e azione. Avrete la possibilità di stabilire alcuni contatti importanti e sarebbe una buona idea compiere uno sforzo in questo modo.

Scorpione

Prendete tempo per pensare a tutto prima di prendere qualsiasi decisione. I vostri sforzi vengono compiuti con costo e lo sentite. Questa stanchezza è reale e avete quindi bisogno di riposarvi un po’. Alcune vostre pareti interne crolleranno oggi. Otterrete la massima soddisfazione dalle vostre relazioni con i vostri cari.

Sagittario

Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete. Trarrete vantaggi a prendere le distanze dalle procedure standard che regolano il vostro ambiente e a metterle in discussione.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 18 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete l’istinto di formulare commenti cinici, ma senza l’intenzione di ferire. Siete in sintonia con l’ambiente circostante, senza ostacoli in vista, perché sarete più equilibrati, il che vi dà forza. L’isolamento vi permetterà di ritrovare la calma prima di accompagnare chi vi circonda. Avete bisogno di riposo mentale.

Acquario

Si prevede successo per le attività. È il momento di finalizzare il lavoro d’ufficio. La vostra voglia di vivere vi incita a esagerare con i piaceri della tavola. Riuscirete a trovare il modo per rendervi la vita più facile con i vostri colleghi. Restate autentici.

Pesci

È facile discutere con la famiglia. Avrete grandi soddisfazioni se non resterete chiusi nella vostra bolla di sapone. Avrete l’energia a sufficienza per completare le vostre attività con successo. Malgrado tutto è necessario rallentare prima di eccedere troppo. Andateci piano. Le discussioni saranno piuttosto controverse. Non lasciatevi prendere dalle vostre emozioni, fate un passo indietro.

Questo è l'oroscopo di oggi, 18 luglio 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay