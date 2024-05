L’oroscopo del giorno di sabato 18 maggio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 18 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La fiducia in voi stessi aumenta. Delle verità si rilevano con una persona del vostro ambiente. Una stanchezza fisica si fa sentire: avreste bisogno di riposo e di un cambiamento d’aria, ma nell’attesa rilassatevi. Diventerete privi di tatto in compagnia d’individui con “buone intenzioni”… Cercate di conoscere gente nuova.

Toro

È il momento di considerare la possibilità di un grande cambiamento… Le vostre ambizioni sono sane, procedete così. Una sensazione di mancanza porterà a un passeggero momento di stanchezza. Una cura di vitamine sarà la benvenuta per mantenere il corpo attivo. I contatti calorosi e piacevoli porteranno gioia al vostro cuore. Arrivano delle opportunità favorevoli dal destino.

Gemelli

Riuscite a schivare alcuni problemi e ad accettare i vostri limiti. La vostra energia sta tornando ma evitate lo stress provocato da dibattiti accesi. Vi verrà data la possibilità di esprimervi in piena libertà e questo porterà a risultati positivi finché manterrete la calma.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vivrete alcuni momenti molto positivi oggi. Divertimento e pace interiore vi assicureranno tranquillità. Tutto il resto andrà di bene in meglio. Le buone relazioni sono la fonte del vostro benessere interiore. L’amicizia vi scalda il cuore.

Leone

Troverete difficile lavorare. Avete bisogno di un periodo di riposo: non strafate e cercate di rilassarvi. Siete più desiderosi di cercare chi condivide i vostri valori fondamentali per rafforzare le vostre convinzioni.

Vergine

Ritrovate più serenità. È tempo di fare un passo indietro per quanto riguarda le ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito. C’è un’aria di flirt nei vostri scambi con gli altri e questo potrebbe portare a una certa ambiguità nella loro interpretazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Troverete facile raggiungere un accordo e assumere un impegno. Sarete orgogliosi delle vostre azioni. Sarebbe un bene anticipare le conseguenze del vostro comportamento eccessivo e ottenere il giusto mix in termini di produzione di energia.

Scorpione

La luna vi offre momenti indimenticabili con le persone che vi sono vicine. La felicità è a portata di mano. Vi sentite stanchi a fine giornata: sarebbe una buona idea concedervi una pausa e un po’ d’aria fresca. Aria di flirt, ma attenzione perché potreste risultare ambigui.

Sagittario

Rischiate la delusione se desiderate aiutare chi non vuole essere aiutato. Siate più tranquilli e attivi e tutto andrà bene. Avete bisogno di elaborare le vostre idee in un ambiente tranquillo. Non prendete sul serio gli scherzi. Siete troppo sulla difensiva e state perdendo le cose buone.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 18 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un immenso bisogno di azione vi spinge a prendere decisioni affrettate. Siete obiettivi nelle vostre scelte. Sarebbe un bene fare una gita per qualche giorno, in quanto siete sotto stress psicologico. Assicuratevi di concedervi un po’ di tempo. Il vostro comportamento oggi rende le persone intorno a voi molto favorevoli nei vostro confronti. Sarebbe un bene aprirvi all’imprevisto.

Acquario

Avete un bisogno irresistibile di espansione, il che permetterà di eliminare i vostri inutili dubbi. Anche il mese scorso è responsabile della vostra sensazione di pesantezza. È necessario eliminarla e fare un po’ di esercizio fisico. Sognare a occhi aperti è all’ordine del giorno. Avete un bisogno irrefrenabile di affermarvi di più. Non rifugiatevi nel silenzio.

Pesci

Siete nel bel mezzo dell’azione ed è rivitalizzante, ma alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi. Oggi i vostri presentimenti sembrano avverarsi. Ci vedete giusto.

Questo è l’oroscopo di oggi, 18 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay