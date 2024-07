Oroscopo del giorno di venerdì 19 luglio: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 19 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le vostre obiezioni realistiche vi porteranno a trarre conclusioni eque: è il momento di scoprire chi sono i vostri veri amici. Sarete distratti e potreste commettere qualche errore: dovreste rallentare le cose e fare un passo indietro. Troverete difficile prendervi sul serio e questo sarà molto apprezzato.

Toro

State facendo progressi con fermezza verso i vostri obiettivi. Tenete gli occhi aperti: ci sono alleati utili sulla vostra strada. Attenzione ai livelli di energia. Riconoscerete qualcosa che va oltre il vostro limite. Dovrete avere fiducia in chi vi circonda e farvi affiancare.

Gemelli

Sentirete un grande bisogno di privacy. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo riposo e sarebbe un bene concederlo. Non sarete in grado di trattenervi dall’essere totalmente sinceri, ma attenzione: pensate alle conseguenze.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Lavorare sul moderare la vostra impazienza. Il vostro ottimismo crescente aumenta l’energia.

Leone

Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda. Siate tolleranti. Attenti al vostro fegato e non esagerate con i piaceri della tavola. Sarete colti da una voglia di vivere che vi vedrà superare alcuni ostacoli… Ciò dimostrerà che tali ostacoli non erano così terribili, dopo tutto.

Vergine

Avete esaminato realisticamente le vostre opzioni per il futuro. Siete completamente pronti per lanciarvi sulla scena sociale. Avete bisogno di una boccata d’aria. Oggi sarete più impulsivi del solito. Evitate sport estremi e dibattiti sconvolgenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non potete cambiare la vita con un colpo di bacchetta magica… E avrete bisogno di tempo, quindi calmatevi! Si consiglia di riorganizzare la vostra routine quotidiana per ottenere maggiore stabilità e uno stile di vita più equilibrato, il che è più in linea con la vostra personalità. Sarete accomodanti, pieni di fascino e alla ricerca di piacere. L’estroversione vi si addice.

Scorpione

Una ventata di ottimismo vi spingerà in avanti. Evitate di prendere grandi decisioni oggi. Questa giornata vi spinge al relax mentale. Approfittatene per ricaricare le batterie coltivando i vostri passatempi. Non avrete problemi a imporre il vostro punto di vista in modo intelligente. La vostra audacia pagherà.

Sagittario

Un espansivo Giove faciliterà l’intimità con il partner! È il momento di rafforzare la vicinanza del vostro rapporto. Una sensazione di stanchezza frena le vostre attività. La risposta è nell’alimentazione e nella mancanza di vitamine. Tutto sta andando troppo veloce, avete bisogno di rallentare le cose. Fatelo senza sentirvi in colpa!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 19 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potrete trovare il modo per far capire alcune cose in una conversazione che vi renderà la vita più facile. Desiderate la libertà e vi sentite più reazionario: prendete fiato. Avrete un irrefrenabile bisogno di mettere un po’ di pepe nella vostra vita, ma non esagerate!

Acquario

La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per abbandonare le cattive abitudini. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita. Oggi un cambiamento di vita diventerà possibile. Assicuratevi di analizzare bene la situazione prima di buttarvi.

Pesci

Un consiglio esterno vi permetterà di uscire da un vicolo cieco. Siate aperti ai suggerimenti di chi vi circonda. Siete sempre più in buona forma fisica ed è il momento di praticare uno sport. È ora di muovervi e di non rimanere fermi in un posto. I vostri pensieri vi portano alla distrazione, quindi evitate i lavori difficili.

Questo è l'oroscopo di oggi, 19 luglio 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay