L’oroscopo della domenica, i segni fortunati del 19 maggio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 19 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Riconcentratevi sulle vostre priorità: è il momento di progredire nei vostri obiettivi. Avrete bisogno di dormire giorno e notte per ricaricare completamente le batterie ma sarete in ottima forma. La vostra energia e la vostra combattività vi permetteranno di risolvere alcuni problemi pratici. Otterrete soddisfazione nel lavoro!

Toro

Questo è un giorno da assaporare. Il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se vi sforzerete di temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo vi dà più energia. Sarete perfettamente a vostro agio in compagnia oggi: è tempo di uscire dal guscio.

Gemelli

Sapete benissimo che l’unione fa la forza e si avete fiuto per le connessioni favorevoli. Raggiungete un accordo. Dovreste fare uno sport di resistenza per migliorare il vostro equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale. Non esitate a mostrare dove sono i vostri limiti e accertatevi che siano rispettati. Affermatevi di più.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Presterete più volentieri attenzione alle persone che lo meritano. Dovete veramente curare per bene la vostra alimentazione. Sincerità e integrità vi salveranno dal finire in una grossa trappola. Rimanete voi stessi a tutti i costi.

Leone

Non trascurate il lavoro d’ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno prestissimo. Non vi mancherà l’ispirazione per fare progetti di vita.

Vergine

Non sforzatevi di adottare un ruolo che non vi si addice. La vostra genuinità è la vostra migliore risorsa. Sbarazzatevi dello stress riprendendo l’allenamento fisico. Attraversate una buona fase in campo finanziario. Concentratevi sui vostri conti e sui vostri progetti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete più determinati che mai a rispettare gli impegni e sarete orgogliosi dei vostri risultati. Avete bisogno di un periodo di riposo: trovate un po’ di tempo per rilassarvi. Dovrete imporre un limite di durata ai vostri progetti per assicurarvi che procedano bene. Guardate il lungo termine e sfruttate al meglio il presente.

Scorpione

Vi sentite più a vostro agio e ne siete consapevoli: le vostre speranze daranno i loro frutti. Saranno gli altri a mettere dei freni sulla vostra vitalità. La gente pretende troppo da voi. Seguite il vostro intuito, senza esitazione e impostate la bussola di conseguenza.

Sagittario

La vita vi sembra un film. Non prendetevi sul serio e non fatevi prendere dalla stanchezza: a dispetto della vostra vitalità, infatti, avete bisogno di riposo per stabilizzare i vostri livelli di energia. Non cercate problemi dove non esistono e siate moderati anche se siete molto sospettosi.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 19 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete diretti con le parole, ma cercherete di non contrariare nessuno. Siete in sintonia con il vostro ambiente: essere più equilibrati vi rafforzerà e libererà il vostro cammino dagli ostacoli. Alcune persone cercheranno di provocarvi. Non c’è bisogno di giustificarvi: basta seguire il percorso.

Acquario

Non sarete a corto di cose da fare oggi! Saprete inventarvi un sacco di cose, anche se minime. Una sensazione di stanchezza ostacolerà la vostra attività e sarà principalmente a causa della vostra alimentazione. È un giorno per trovare più facilmente il riposo, la calma e il relax. Ne avete bisogno.

Pesci

Concentrate le vostre azioni sulla qualità. La vostra perseveranza darà i suoi frutti, continuate così. Alcuni aspetti dei vostri scambi con gli altri, che sembrano superflui, potrebbero assumere una notevole importanza nei vostri progetti.

Fonte immagine: Quique da Pixabay