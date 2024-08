Oroscopo di venerdì 2 agosto, ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 2 agosto 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 agosto 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vostra tranquillità saprà fare miracoli per dissipare conflitti. Sarete ricompensati con soddisfazione finanziaria per gli sforzi personali. Attenti alla vostra distrazione, che può giocare brutti scherzi. Non fate movimenti bruschi. Attraversate una vasta gamma di emozioni.

Toro

Potrete vedere le cose da un punto di vista più positivo e chi vi circonda lo noterà. Vi permetterà di utilizzare i vostri talenti a beneficio di tutti. Attenti al vento, all’aria e alle correnti d’aria. Sentite pareri giuridici prima di lanciarvi, oggi. Evitate i rischi.

Gemelli

Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla: non sarete molto pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, quindi evitate i movimenti goffi. Impegnatevi di più se volete avere più influenza sulle cose… Esprimetevi in un linguaggio semplice, ma fatelo con calma.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vivete la vita senza preoccuparvi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto. Sarete più a vostro agio con la famiglia e con gli amici. Concedete una pausa ai vostri pensieri, è la cosa giusta da fare.

Leone

Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari. Fate in modo di alzarvi il più presto possibile oggi. Avrete a che fare con situazioni che non possono essere ignorate.

Vergine

Accantonate i vostri chiodi fissi per uscire da una situazione sgradevole. Sarete tranquilli, più razionali e più attivi. Concentratevi completamente sui vostri rapporti, è la strada da percorrere. Una lieta notizia arriverà al momento giusto per liberarvi da una preoccupazione. Sarete in grado di fare avanzare le cose.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’intervento di un collega vi aiuterà a portare a termine un progetto in corso, che si sta rivelando essere pesante. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. Non vi mancheranno opportunità per distinguervi. Non ha senso fare di un sassolino una montagna, mantenete il senso delle proporzioni.

Scorpione

State per rendervi conto che avete fatto bene a insistere con una persona in particolare. La forza morale è in crescita e mantiene vitalità a un buon livello. Fate un po’ di esercizio! Non fate il broncio dinnanzi ai cambiamenti che vanno fatti, pensate a essi come una meravigliosa opportunità per andare avanti.

Sagittario

Vi sentite rilassati, tranquilli e ottimisti. È il momento giusto per appianare un disaccordo. Vi mantenete in buona forma e saprete esattamente come trarne vantaggio. Basta assicurarvi di fermarvi prima di stancarvi totalmente. La vostra sede di progresso vi rende combattivo senza difficoltà. Affermate i vostri valori, siete sulla buona strada!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 2 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra gentilezza e il buon umore vi porteranno fortuna, ci sono prospettive di fare nuove amicizie. La vostra impazienza vi rende temerari, ma siate misurati nei vostri rapporti. Pochi giorni di riposo sarebbero una buona idea. Oggi sarete più impulsivi del solito. Evitate sport estremi e dibattiti sconvolgenti.

Acquario

Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio. Attuate dei cambiamenti utili nella vostra vita quotidiana. Avete l’ispirazione, quindi non trattenetevi.

Pesci

Niente sarà in grado di scuotere il vostro ottimismo oggi, sarete corazzati. Le donne vi porteranno fortuna… Il vostro umore vi aiuterà a dimenticare vari piccoli problemi che vi hanno trattenuto fino a ora. Prendete il tempo di assumere pasti adeguati. Le vostre idee originali vi permetteranno di vedere le cose da un angolo più ampio e più ottimista.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 agosto 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay