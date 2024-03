Oroscopo di sabato 2 marzo 2024: ecco i segni più fortunati del weekend

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 2 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Grazie alla Luna favorevole nel pomeriggio, l’entusiasmo sale alle stelle e la vostra mente diviene più brillante ed eclettica, capace di recepire una miriade di informazioni; utili in campo professionale, e non solo. Tutto bene in campo amoroso, nella vita di coppia. Quando le vostre aspettative coincidono con ciò che l’altro realmente vi può dare, la felicità e la serenità sono a portata di mano.

Toro

Il classico lampo di genio vi farà risolvere all’ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata, una soluzione clamorosa dunque, che vi porterà anche buoni guadagni. Momenti di grande gioia e di passione vi legheranno ulteriormente alla persona amata. Se siete single, guardatevi attorno: una persona non vi toglie gli occhi di dosso.

Gemelli

La Luna, oggi, vi remerà contro. Staccate la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione complessa. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato: vi sentite traditi, ma non è così, se ci pensate bene. In amore siete deconcentrati, ma il partner è ugualmente al vostro fianco, vi comprende benissimo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona, nel lavoro come nella vita privata; non siate dispersivi, potete accaparrarvi grandi appoggi. Giorno ideale per chiarire questioni e rapporti. Ritroverete qualcosa che avevate perduto. Prendetevi cura di voi stessi a partire dal corpo, regalandovi qualche trattamento di benessere e fitness.

Leone

Con la Luna nel vostro stesso elemento, potete sistemare qualunque cosa in pochissimo tempo in modo da averne dopo per i vostri hobby. Non rifiutate poi un invito importante per non perdervi le novità salienti su ciò che accade in società. Eccellente giorno sotto il profilo finanziario: la stretta di mano tra la Venere e Saturno promette ricchi doni. Incantevole il settore amoroso.

Vergine

Con la Luna e Nettuno contrari, le sfide che un tempo vi entusiasmavano vi sembreranno oggi più pesanti e noiose di quanto previsto. Purtroppo dovrete fare buon viso a cattiva sorte dato che non potete in alcun modo tirarvi indietro! Non voltate le spalle alla possibilità di un rappacificamento col partner… non è mai detta l’ultima parola, ma dovete essere molto disponibili.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Da un punto di vista professionale questo sarà un giorno ottimo, quasi magico per la maggior parte di voi: sarete molto presi dalla vostra attività, ma anche molto soddisfatti perché farete quello che più vi piace e centrerete bersagli insperati. Anche il settore sentimentale vi troverà smaglianti, con maggiore attenzione e disponibilità verso il partner. Serata folle per molti single.

Scorpione

C’è grande fermento nel vostro cielo. La giornata è all’insegna dell’ambizione: coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo! Se si tratta di lavoro, è opportuno puntare sulla programmazione degli impegni che avete in agenda. L’amore, invece, è una sorta di fuoco che alimenta con energia anche i progetti più arditi. Intrigante la serata.

Sagittario

Sarete più che soddisfatti di ciò che porterete a termine, grazie alla Luna nel segno. Credete sempre in voi stessi e in quello che fate! Molti orizzonti si stanno aprendo… la nebbia si dirada e la strada da imboccare è più che certa. L’amore oggi sarà in cima ai vostri pensieri, sarete persino molto più dolci e arrendevoli del solito, affettuosi come non mai. Buoni affari.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 2 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dovete risolvere una difficile questione. Prendetevi il tempo necessario, se dovete decidere qualche cosa e, quel che più importa, non lasciatevi trascinare dalla fretta: potrebbe portarvi fuori rotta e indurvi in errore. L’amore vi riserva gioia e serenità a differenza della salute, ultimamente un po’ bistrattata, non trascurate il fisico soprattutto se vi lancia segnali d’allarme.

Acquario

La Luna amica vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie, trascorrendo momenti di confidenza e innocui pettegolezzi. Le cose girano ancor meglio di come speravate: riuscirete a spezzare la routine, con slanci creativi. In campo professionale, la capacità di afferrare prontamente il senso delle cose vi darà una marcia in più rispetto a colleghi che vorrebbero farvi le scarpe.

Pesci

Il semaforo è decisamente rosso, per qualunque iniziativa, privata o professionale. Non lasciatevi lusingare da occasioni d’oro solo in apparenza, se avete un’attività autonoma: potrebbero nascondere insidie e delusioni. Se siete in coppia è probabile una piccola discussione con il partner. Se siete single potrete allacciare nuove amicizie. Alimentatevi in modo sano.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay