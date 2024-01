L’oroscopo del giorno di sabato 20 gennaio: le previsioni del weekend

Amore, lavoro, soldi e fortuna: ecco i segni più in alto nella classifica delle Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 20 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nonostante dubbi e incertezze, il lavoro potrebbe regalarvi qualche soddisfazione che vi darà la boccata d’ossigeno utile per risolvere le questioni in sospeso e guardare al futuro con fiducia. Non si escludono entrate extra e doni inattesi. Gli astri vi premieranno anche in amore: vi lascerete andare più che volentieri a un erotismo quanto mai intenso e appagante.

Toro

Giornata baciata dalla fortuna, con il supporto della Luna nel vostro segno. Un surplus di inventiva e fortuna rende possibile raggiungere gli obiettivi professionali prefissati . Non cambia la musica in campo amoroso. Avventura o amore eterno? Oggi no problem: ciò che vi intriga è il piacere della conquista, a conferma del vostro inossidabile e indiscusso fascino.

Gemelli

Giornata tranquilla per le questioni affettive e professionali; molti di voi, comunque, preferiranno stare da soli e coltivare hobby e interessi. Momenti di riflessione per chiarire cosa volete da chi vi sta a cuore. Avrete preziose intuizioni! Un piccolo malanno di stagione potrebbe arrivare persino gradito, costringendovi a letto e a concedervi un’imprevista pausa di relax.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Contate su un bell’assetto planetario schierato a vostro favore. Come sfruttare un così valido aiuto? Rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi, sia nel lavoro che nella sfera privata! La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi alla grande con gli amici. Giorno robustamente felice per chi ha una storia d’amore in corso.

Leone

Non lasciatevi disorientare dagli ostacoli posizionati lungo la vostra strada: tenete alto l’umore, modificate la vostra linea d’azione e tutto si risolverà per il meglio! Non si può dire che in questo momento godete di una forma strepitosa, sarebbe una bugia; in ogni caso non bisogna drammatizzare, basterà qualche piccola precauzione per evitare malanni grandi e piccoli.

Vergine

Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite euforici: la giornata di oggi si prevede scoppiettante, se riuscite a conservare questa carica. Concedetevi qualche ora di riposo, per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello. Da una cena di lavoro o altro, può saltar fuori qualcosa di allettante che non vi lascerà in pace durante la notte, agitando i vostri sogni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Qualche turbolenza in ambito lavorativo potrà mettervi un po’ sottosopra, ma detto fatto, saprete volgere la situazione confusa a vostro vantaggio. Avete la sensazione che qualcuno non ve la conti giusta? Potreste non aver torto, esigete chiarezza. Entusiasmo e tempestività non mancano, ma evitate di sbandierare ai quattro venti i vostri progetti. La concorrenza è in agguato!

Scorpione

Difficoltà di relazione con l’ambiente? La colpevole è la Luna dissonante in Toro. Mettete in conto, incomprensioni e dissensi. In campo professionale vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Svolgete il lavoro con serietà e non raccogliete le critiche! Qualche incomprensione col partner ci sarà, ma le discussioni animate segnalano anche vivacità.

Sagittario

La Luna in transito nel sesto campo, settore astrologico legato alle attività professionali, potrebbe essere foriera di qualche novità. Di qualsiasi cosa si tratti, per ora non esprimete giudizi: solo tra un po’ di tempo potrete fare valutazioni lucide e corrette. Qualcuno di voi potrà valorizzare un’affettuosa amicizia ed elevarla al rango di vera e propria relazione sentimentale.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 20 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! Ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare… Mai come in questo giorno, le vostre opinioni trovano credito e riscontro. Gli astri favorevoli accendono cuore e sensi: con queste credenziali, relazioni vecchie o recenti ritrovano feeling e complicità. Soddisfazioni.

Acquario

La temperatura della sfera affettiva è in ribasso, proprio come quella atmosferica: alcuni eventi e imprevisti sembrano intenzionati a mettere a dura prova la vostra pazienza, specie con il partner di sempre. Meglio agire con prudenza e prestare attenzione a quello che direte. Sarebbe anche il caso di essere vigili alla guida dell’auto e ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Pesci

Siete pronti a vivere una giornata ad alta velocità? Complici Luna, Marte e Plutone in buon aspetto, potrete mettere a segno un colpo grosso o più di uno nel settore professionale. Le ansie paventate da Venere in Sagittario, oggi, non hanno presa su di voi. Siete sicuri, decisi, proiettati verso il futuro! Occhio alle correnti d’aria! Da proteggere la zona cervicale e la schiena.

