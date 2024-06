Oroscopo del giorno del 20 giugno: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 20 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti: avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno. Siete più consapevoli del solito del vostro bisogno di costruire, nel senso ampio del termine, e di costruire la vostra sicurezza.

Toro

Sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Avete meno energia fisica in questo momento, ma passerà. Inizierete con i cambiamenti utili nella vostra vita quotidiana. L’ispirazione c’è, non perdete tempo esitando.

Gemelli

Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro. Saprete come utilizzare le vostre abilità per proteggervi nei confronti di una battuta d’arresto. Non dimenticate, il problema va affrontato di petto in pochi giorni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali ed è quindi il momento di abbandonare una cattiva abitudine. L’idea di conformarvi non fa per voi: avete bisogno di distinguervi.

Leone

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda e i festeggiamenti sono in arrivo. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa. La vostra motivazione durerà tutto il giorno e di conseguenza nessuno sarà in grado di resistervi. Il successo è a portata di mano, lanciatevi!

Vergine

Attendete le adeguate garanzie prima di prendere una decisione. Avete bisogno di maggiori informazioni. State mettendo in campo tutta la vostra energia, ma cominciate a esaurire le vostre riserve. Fate attenzione e imparate a dire di no. Non siate così sorpresi se essere troppo fatalisti su tutto porta ad alcune strane reazioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Nuovi contatti vi apriranno delle porte… State perdendo tempo su questioni sciocche che vi stancano, evitatelo. È in vista l’inizio di amicizie molto positive!

Scorpione

Le persone che vi circondano saranno sconcertate dalla vostra distanza: fate attenzione a non isolarvi. Avete fatto degli eccessi e dovete fare attenzione all’alimentazione! È il momento per rivedere la vostra dieta. I consigli provenienti da una persona anziana saranno a vostro favore.

Sagittario

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono prpvocati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla radice. Sarete ispirati a riequilibrare le vostre finanze.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 20 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro stato d’animo vi farà evitare degli ostacoli. È necessario prendere tempo per concentrarvi su voi stessi: dormite abbastanza e riposate bene. Bisogna riconoscere che avete bisogno di tempo per finalizzare un progetto importante. Organizzatevi bene.

Acquario

Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate la negatività. Otterrete una buona notizia sul fronte materiale.

Pesci

Sarete pronti a rispondere alle domande urgenti senza esitazioni o giri di parole. La relativa calma che regna al momento permette di abbordare i vostri problemi di salute in modo favorevole. Non tiratevi indietro. Le vostre parole sono inequivocabili e potrebbero sconvolgere alcune persone, quindi fate attenzione.

Questo è l’oroscopo di oggi, 20 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay