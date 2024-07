Arriva il weekend: ecco l’oroscopo di sabato 20 luglio segno per segno

Previsioni del fine settimana su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 20 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ci sarà troppa agitazione intorno a voi. Non disperdetevi troppo. I vostri desideri sono in linea con la realtà e avete un buon equilibrio di vita in generale. Tutto ciò che serve è un po’ di sport. Sarete più ricettivi agli altri rispetto al solito. Siate selettivi, eviterete contrattempi.

Toro

Continuate con i vostri piani. Cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico. Siete più consapevoli del solito del vostro bisogno di costruire.

Gemelli

La vostra tranquillità vi rende popolari e ispira le persone a darvi fiducia. Una sferzata di energia vi aiuterà ad agire in modo costruttivo. Sarete veramente in vena di escludere i vostri rapporti superficiali e prediligere quelli reali.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure. La fine di una preoccupazione che vi turbava arriva proprio al momento giusto.

Leone

Un conflitto che si scatena tra persone che vi circondano vi darà la possibilità di mostrare i vostri talenti da mediatore. Siete in buona forma ed è tempo di dedicare un po’ tempo alla vostra vita privata. Sognare ad occhi aperti è all’ordine del giorno. Avete un bisogno irrefrenabile di affermarvi di più. Non rifugiatevi nel silenzio.

Vergine

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra faranno bene al vostro ego. State attenti a non innervosire gli altri, però! Le conversazioni con gli amici vi tirano su. Essere voi stessi è ciò che vi serve.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra impulsività rischia di portarvi a litigi. Misurate le parole. La vostra salute torna con idoneità fisica, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Il vostro altruismo sarà solo un trucco per porre fine a una lotta. Sarete attivamente alla ricerca di pace e ciò vi porterà fortuna.

Scorpione

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso e ci riuscirete. Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte. Le priorità sono in armonia con i vostri valori morali.

Sagittario

Potrete mantenere il sangue freddo per gli eventuali problemi. Chiunque penserebbe che prendete gusto nelle lotte. Siete in buona forma. Mantenete gli sforzi che avete iniziato nella vostra dieta e tutto andrà per il meglio. La stanchezza vi suggerisce che avete bisogno di rallentare.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 20 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dovete risolutamente bandire le preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico. Sarete perfettamente a vostro agio in compagnia oggi. È tempo di uscire completamente dal guscio.

Acquario

Siete in procinto di seminare i semi di una vita migliore. Seguite il filo logico. È il momento di prendervi un meritato riposo e consentire al corpo di recuperare rilassandovi il più possibile. Non entrate nelle discussioni futili e cercate di evitare le persone gelose oggi.

Pesci

Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. Oggi sarete meno vitali, ma le rivelazioni che avrete oggi saranno estremamente significative nel vostro sviluppo personale. La vostra ispirazione è in fase di ritorno.

Questo è l’oroscopo di oggi, 20 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

