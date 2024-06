L’oroscopo del venerdì: ecco i segni fortunati del 21 giugno

Ecco le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 21 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, così come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a rilassarvi per mantenere l’equilibrio. Sarete più selettivi nelle vostre relazioni e il vostro istinto non vi deluderà. Vi aiuterà a costruire un futuro migliore.

Toro

Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo. Il vostro ragionamento vi guiderà nella giusta direzione. Non mancate alle feste in vista!

Gemelli

Proiettate i vostri desideri sugli altri. Evitate le discussioni. Sarebbe un bene trascorrere un po’ di tempo senza pensare al presente: siete troppo carichi e stressati. Delle vecchie situazioni tornano sotto forma di un incontro, di una lettera o di una telefonata… siate prudenti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete fatto bene a non credere alle voci di corridoio. Vi sentite stanchi e avete bisogno di liberarvi delle tossine per tornare in forma. La situazione è eminentemente favorevole per le azioni e la vostra mente è spumeggiante. Siete determinati ad andare avanti, e questo vi aiuterà nella vostra vita.

Leone

Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore e l’atmosfera calma vi daranno la forza. Sarete positivamente ispirati a stabilire nuovi contatti.

Vergine

Sarete più esigenti e più concisi, ma non dimenticate come gestire i rapporti con gli altri. Lo stress improvviso è probabile: rimanete calmi e seguite le vostre priorità. Rimanere sulle vostre posizioni non vi porterà da nessuna parte. Sarete più comprensivi e questo sarà molto apprezzato.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Fiducia e voglia di vivere al massimo. La gente vi apprezzerà! Dovreste stare attenti all’alimentazione e ascoltare di più il vostro corpo, però. Avrete molte lezioni da imparare. Raggiungerete un traguardo.

Scorpione

La vostra lucidità vi permetterà di rendervi utili. Non esitate a offrire il vostro parere. Troverete facile immergervi nel lavoro di natura intellettuale, ma non dimenticate di pensare anche ad altro. Delle vecchie situazioni tornano sotto forma di un incontro, di una lettera o di una telefonata… siate prudenti.

Sagittario

Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. Il vostro morale è in ottima forma. Sarete molto energici e sarete “invasi” dalle sensazioni di benessere. Avrete una maggiore influenza sugli altri, attenti a non abusarne.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 21 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il passato torna. Sarete stanchi, ma potrete permettervi di fare una sosta. La vostra fede e tenacia vi aiuteranno ad avere successo, a prescindere dai pensieri dei vostri detrattori e da altri gelosi della vostra cerchia sociale.

Acquario

Puntate sulla stabilità e la fiducia oggi, consolidate le cose con i vostri cari con la franchezza. Sarete in eccellente forma generale, ma contenete l’assunzione di dolci e state attenti ai livelli di energia. Avete ragione a sentirvi sicuri oggi. D’istinto state diventando più salubri senza fare alcun sforzo.

Pesci

Rimanete lontani da progetti che sono dubbi e rischiosi. Non distogliete lo sguardo dalla palla e andrete nella giusta direzione. La stanchezza delle preoccupazioni di tutti i giorni si ripercuote su di voi ed è il momento di praticare uno sport. Uno sport tranquillo sarebbe l’ideale. Oggi infastidite chi vi circonda… Le vostre parole saranno abbastanza pungenti. Ricordate che il silenzio è d’oro.

