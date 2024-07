L’oroscopo della domenica, le previsioni del 21 luglio 2024

Ecco i segni più fortunati in amore e nel lavoro in questo weekend di luglio.

Oroscopo di oggi, domenica 21 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È prevista una discussione delicata oggi: è il momento di mettere le carte in tavola e di finalizzare le cose una volta per tutte. Siete in gran forma! Basta evitare le bevande gassate… il vostro stomaco ve ne sarà grato. Sarà bene accantonare i rapporti superficiali e dedicarsi ad altre connessioni significative.

Toro

Riceverete delle buone notizie. Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi, ma rallentate i vostri ritmi.

Gemelli

Il vostro istinto non si sbaglia, alcuni cambiamenti positivi stanno arrivando. Ne avrete abbastanza del lavoro e sentirete un forte bisogno di trascorrere del tempo all’aria aperta: vi farà bene. Avrete grandi soddisfazioni in serbo sul fronte relazionale. Troverete supporto solido e positivo per la realizzazione dei vostri progetti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le stelle vi danno un margine di manovra completo per ottenere il massimo dei piaceri. Avrete bisogno di ricaricare le batterie e di fare un bilancio. Gli scambi con gli altri potrebbero avere una notevole importanza per i vostri progetti.

Leone

I vostri piani sono diventati più chiari. Avete più controllo delle vostre emozioni e di conseguenza più energia, quindi siete in buona forma. È una giornata perfetta per contattare gli ex conoscenti e parlare con loro dei vostri progetti in modo più dettagliato.

Vergine

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente aumenta l’energia. Vi renderete conto che non avevate motivo per aver paura. Adesso è tempo di agire.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non avrete problemi nel pensare al vostro lavoro con un po’ di distacco e concentrarvi sulla vita privata. Una sensazione di malinconia potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. È un riflesso della vostra esitazione, ma non è un modo oggettivo di vedere le cose.

Scorpione

Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate la negatività. Non vi perdete in un labirinto infinito di pensieri. Avrete bisogno di agire senza indugi oggi!

Sagittario

Oggi riuscirete a evitare le difficoltà e mostrare meglio i vostri valori. Mettete gli scherzi da parte per potervi rilassare come si deve e approfittare del tempo a casa. Potreste trarre vantaggi ad ascoltare la vostra voce interiore, che vi spinge verso una maggiore moderazione nella vostra capacità di ascolto.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 21 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma riuscirete a tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport. La vostra motivazione durerà tutto il giorno e di conseguenza nessuno sarà in grado di resistervi. Il successo è a portata di mano, lanciatevi!

Acquario

La giornata scorrerà a tutta birra. Concedetevi il tempo di pensare prima di agire e non lamentatevi! Lasciate andare i pensieri negativi, vi permetterà di avere più energia e di dedicarvi a ciò che amate. Non avrete bisogno di nessun altro per incoraggiarvi. La vostra voglia di vivere vi dà tanta energia.

Pesci

Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità e riposare. Le vostre azioni procedono velocemente, buttatevi!

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay