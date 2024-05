L’oroscopo di martedì 21 maggio: ecco i segni più fortunati

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 21 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avrete bisogno di cercare conforto nelle persone che amate. Seguite i vostri sentimenti, vi condurranno nella giusta direzione. Il vostro buon umore farà la differenza oggi e compenserà il sonno che manca. Andrete a favorire il lavoro di squadra rispetto alle lotte di potere.

Toro

Avrete bisogno di pensare a lungo prima di buttarvi in qualcosa: cercate di mantenere la calma e potrete prendere la decisione giusta. Avete un buon equilibrio in corso con la vostra vita in generale e tra sogni e realtà. Manca un po’ di esercizio! Nuove relazioni positive appaiono nella vostra vita quotidiana. Prendete vantaggio e non esitate.

Gemelli

Il vostro ottimismo si avverte chiaramente. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. È giunto il momento di concentrarsi sull’essenziale… Troverete in questo modo una soddisfazione inattesa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vivete senza preoccuparvi troppo dei dettagli! Inspirate più profondamente: vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto nella vostra vita quotidiana. Avete l’ispirazione, non trattenetevi.

Leone

Avrete bisogno di evadere dal quotidiano e ciò sarà un bene! Ci sono nuove conoscenze in vista. Controllate meglio la vostra emotività: guadagnerete energie e la vostra salute migliorerà. Ci sono alcune situazioni che non sarete in grado di cambiare drasticamente. Ci vorrà del tempo, mantenete la calma.

Vergine

Questa sarà una giornata dinamica con tanti avvenimenti. Avete mille cose da fare. Rimanete concentrati sulle cose principali per evitare di strafare… Sarete più efficaci riducendo la marcia. Assumere regolarmente liquidi vi aiuterà a mantenere i vostri livelli di energia. Sarete positivamente ispirati a stabilire nuovi contatti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra fiducia sarà in crescita. È il momento per ristabilire fiducia con un membro del vostro entourage. Il morale torna e beneficerete di un afflusso di idee ottimiste e dinamiche. Malgrado ciò, il vostro corpo ha bisogno di più attenzioni.

Scorpione

Rivalutate la situazione in modo diverso e non tacete su ciò che desiderate. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente, siete al massimo della forma! Trascorrere un po’ del vostro tempo libero con un’attività che non sia fisica sarebbe una buona scelta. Sarete brillanti nel conciliare i limiti importanti che si oppongono tra di loro, soprattutto oggi.

Sagittario

Andrete dritti al punto ottenendo delle opportunità insolite ma positive. Tuttavia, sarete troppo intransigenti, duri con gli altri. Trovate un equilibrio! La forza delle vostre convinzioni non andranno a genio a tutti. Usate tatto, soprattutto per quanto riguarda il vostro senso dell’umorismo.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 21 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere e è giunto il momento di assaporare la vita in tutto il suo splendore. Il vostro ottimismo farà la differenza. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata.

Acquario

Avrete difficoltà a restare seri oggi e rischiate di parlare troppo in fretta. La maggior parte della vostra energia sarà utilizzata nelle discussioni con coloro che vi circondano. Questo vi aiuterà a riacquistare supporto. Se non vi prendete troppo sul serio, riuscirete a uscire dalle tensioni diffuse. Pensare troppo non porta a nulla.

Pesci

Prendete tempo per riflettere attentamente prima di prendere decisioni definitive. Gli sforzi vi costano tanto. State attingendo alle vostre riserve, ma è tempo di riposarvi. La vostra attenzione per i dettagli è ancora più forte oggi. Non prendete le cose troppo sul serio e cercate di non sembrare troppo indiscreti agli occhi degli altri.

