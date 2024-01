Oroscopo di lunedì 22 gennaio: ecco i segni più fortunati di inizio settimana

Previsioni del giorno su amore, lavoro e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 22 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone, anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo! Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazza gli avversari. Trovate un momento per tutte quelle cose che per un motivo o per l’altro avete lasciato indietro. Non trascurare l’amore.

Toro

Tutto quello che vi preme, in questo momento, sta attraversando un momento magico tanto da farvi sentire fortunati e vincenti. Qualche battibecco con il partner in un clima quasi incantato è stimolante: aggiunge pepe al rapporto! Approfittate della Luna nel secondo Campo per mettere ordine nelle vostre cose. Non forzate troppo, se praticate uno sport a livello agonistico.

Gemelli

Vento astrale favorevole, quindi approfittatene. Niente in questo mercoledì può ostacolarvi davvero, se non una vostra, ma improbabile incapacità di approfittare delle circostanze benevoli. La fortuna è dalla vostra parte! I riflessi saranno più rapidi, la battuta pronta, la simpatia che emanate autentica. Novità emozionanti con il passaggio del Sole in Acquario.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Quando, come oggi, le cose non girano, gli sforzi, specie se indirizzati in maniera confusa, servono a ben poco. Prendetela con filosofia, appellatevi al buonsenso e tenete i piedi ben piantati a terra! La forma psicofisica non è al massimo, se proprio vogliamo dirlo. Cercate allora di condurre una vita il più possibile regolare: regolatevi a tavola, dormite più a lungo.

Leone

La configurazione astrale odierna è l’ideale per inoltrare progetti, avviare nuove collaborazioni o appianare contrasti di vecchia data. Una ventata di freschezza caratterizzerà i vostri rapporti, si rinnoveranno le emozioni e il buonumore. Clima sereno per chi è in coppia. Se siete soli, potrete vivere amicizie disinibite e giocose, sentirvi desiderati e ricercati come non mai.

Vergine

Non è strano che oggi siate confusi e ve la prendiate per un nonnulla. È l’effetto della Luna in Gemelli che vi fa sentire inadeguati! Ci sono dei cambiamenti da fare, non perdete altro tempo. Lasciare in sospeso una delicata faccenda potrebbe crearvi problemi: per quanto non siate in vena, con un po’ di buona volontà ce la farete. Ritagliatevi uno spazio per voi stessi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Gemelli, in ottimo aspetto al vostro segno si fa garante di allegria, serenità e di apertura verso gli altri. Spirito brillante e scanzonato, perfetto per un aperitivo con gli amici! Siete perdutamente innamorati? Cosa aspettate a confessarlo agli amici? Paura dei giudizi? Nella vita di relazione vi aspetta un intenso erotismo che vi farà riscoprire antiche emozioni.

Scorpione

Qualcosa si muove rispetto ai giorni scorsi, ma non è ancora arrivato il momento di premere sul pedale dell’acceleratore… Meglio se pazientate fino al passaggio della Luna in Cancro, un segno di Acqua come il vostro. Giornata frenetica, movimentata, senza un attimo di tregua: gli impegni sembrano moltiplicarsi di ora in ora. Bellissime novità in amore.

Sagittario

Sotto il tiro complicato di tre pianeti (Luna, Saturno e Nettuno), sarete tentati di mollare tutto e fuggire lontano. Gli imprevisti, infatti, modificano gli obiettivi e i ritmi della giornata: tutto da rifare, con il vostro grande disappunto. Per chi ha legami affettivi molto scricchiolanti, il vento della libertà soffierà impetuoso. Temporali improvvisi anche tra le coppie più affiatate.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 22 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le stelle sembrano essersi dimenticate di voi: la giornata scorrerà tranquilla, ma rischiate di annoiarvi. Cogliete l’occasione di un evento sportivo o di una mostra fotografica per trascorrere ore piacevoli con gli amici più fidati. Se le cose non girano come vorreste, fate il punto della situazione e mettete in atto nuove strategie. Occhio al portafogli, al denaro in uscita.

Acquario

Approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco dalle stelle per dare libero sfogo al vostro spirito d’iniziativa. L’abilità per risolvere qualsiasi problema non vi fa certo difetto! I ritmi di lavoro si fanno piuttosto serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di conquista. Fari accesi sul fronte romantico: organizzate qualcosa di speciale per la serata.

Pesci

La Luna in Gemelli annuncia qualche imprevisto, qualche problema in ambito familiare. Ma attenti: il modo migliore per superare certi dissapori con i vostri cari, sarà non fare proprio nulla! Lasciate semplicemente sbollire la rabbia, e tutto si sistemerà da sé. Mostrate il vostro profilo migliore, dimostrate di saper sorridere; vi sentirete meglio, sarete più appagati voi per primi!

