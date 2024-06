L’oroscopo del weekend: i segni fortunati di sabato 22 giugno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, sabato 22 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro approccio realistico e pragmatico vi aiuterà a non perdervi in idee assurde. Sarete in buono stato per affrontare alcuni compiti seri ma ricordate di rispettare i vostri limiti. Non lasciatevi intimidire dall’apparente fragilità di alcune persone. Sarete all’altezza della situazione.

Toro

Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili. Il vostro potenziale di fortuna oggi è la vostra creatività. Non lasciate le vostre idee nell’ombra: richiedono solo lavoro.

Gemelli

Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione. La vostra franchezza si fa più dolce e capirete meglio chi vi circonda, semplicemente e senza sforzo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche. La vostra popolarità attira a voi le persone che potrebbero esservi utili. Ci sono nuove amicizie in vista.

Leone

Farete progressi in ambito lavorativo. È tempo di chiarire e di finalizzare i dettagli per procedere in modo migliore. Riemerge una preoccupazione di ordine amministrativo o giudiziario che avete lasciato in sospeso per troppo tempo.

Vergine

Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è alto. C’è possibilità di riuscire a raggiungere alcuni accordi molto favorevoli. Lavorare per instaurare un dialogo sarà il modo per raggiungere questo obiettivo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra vitalità vi permette di affermarvi in modo casuale. Pensate prima di parlare. Non lasciatevi sopraffare dalle richieste degli altri. Avete bisogno di pace e di tranquillità, ammettetelo senza sentirvi in colpa. Sarete sostenuti e difesi nei vostri progetti. È il momento di alleare tutti alla vostra causa.

Scorpione

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte. C’è un atmosfera vagamente artistica oggi, ma questo non vi da fastidio! Avrete alcune conversazioni molto piacevoli.

Sagittario

La vostra franchezza vi ripagherà e vi permetterà di aumentare la stima di chi vi circonda. Siete al top della forma fisica. Concedetevi dello soddisfazioni senza aspettare che vengano dagli altri. Non rimanete isolati, circondatevi di persone.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 22 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata per prendervi maggiormente cura di voi. Anche se il vostro entusiasmo è percepito come arroganza, riuscirete ad attrarre sostegni positivi. Siate ricettivi agli altri.

Acquario

La vostra tranquillità interiore attira le persone che confidano spontaneamente in voi. I vostri livelli di energia in aumento vi aiuteranno ad agire in modo costruttivo. Non esauritevi invano. I vostri pensieri vi portano alla distrazione vostro malgrado. Non intraprendete mansioni difficili.

Pesci

I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda! Oggi è il giorno perfetto per fare un piccolo viaggio… anzi, sarà assolutamente necessario!

Fonte immagine: Quique da Pixabay