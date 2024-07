Oroscopo del giorno di lunedì 22 luglio: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 22 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È possibile impostare dei limiti più solidi, il che vi permette di capire meglio i giochi di alcune persone… Nonostante lo scompiglio attuale nelle relazioni, siete in forma smagliante e tenete il passo senza troppo sforzo.

Toro

Oggi sarà una giornata più tranquilla rispetto al solito. È il momento di badare di più a voi stessi. La vostra energia mentale rimane ad un livello costante – il vostro ottimismo è la migliore fonte di energia.

Gemelli

Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Leone

Avrete più libertà di agire di quanto pensavate in passato. Il vostro spirito d’iniziativa vi conduce nella giusta direzione, lanciatevi! Il vostro ottimismo vi sostiene favorevolmente. Avrete bisogno di usare un po’ di energia per calmarvi.

Vergine

Oggi è un buon giorno per le discussioni in famiglia. Sarete in grado di ottenere grandi soddisfazioni se non rimarrete isolati. Non sarete in grado di tenere il ritmo alto costantemente, il rilassamento è d’ordine. Una gita al mare o qualche meditazione farebbe al caso.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sarà difficile mantenere la serietà e correrete il pericolo di parlare troppo in fretta… Sarete più inclini a canalizzare la vostra energia parlando con chi vi circonda, è così che vi ritroverete.

Scorpione

Oggi sarà necessario riesaminare alcune questioni. Farete bene a prendere le distanze, ed è la cosa giusta da fare. Fate troppo per gli altri, concedetevi delle pause. Non sentite i vostri limiti, riposatevi.

Sagittario

Volete abbattere le barriere. Non mettete il carro davanti ai buoi, fate la cosa giusta. C’è troppo stress intorno a voi, non potete fare di più. Fareste meglio a cercare un ambiente tranquillo e concedere al vostro morale un periodo di riposo.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 22 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete modo di uscire facilmente da una lotta di potere. Quello che prima sembrava insormontabile sarà pieno di promesse e di potenzialità. I vostri legamenti hanno bisogno di tono e di rafforzamento – andateci piano con i movimenti.

Acquario

Diventate disinvolti e spensierati. I vostri contatti saranno estremamente piacevoli. Sarebbe nel vostro interesse essere più esigenti per quanto riguarda l’alimentazione. Vi sentirete meglio!

Pesci

Oggi è un giorno importante per quanto riguarda le scelte personali. Vivrete delle emozioni molto forti! Un eccesso di sensualità potrebbe facilmente portare ad un affaticamento intenso… Abbiate più cura di voi – state sfidando la sorte.

