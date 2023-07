Oroscopo oggi, sabato 22 luglio: Ariete, incontro alle porte! Gemelli in riflessione

Oroscopo di oggi, sabato 22 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: le previsioni delle stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 22 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Venere presente nel segno amico del Leone potrebbe regalarvi oggi un incontro di quelli che cambiano la vita. In passato avete lasciato sfumare delle opportunità per paura. Adesso potete fare in modo che non succeda nuovamente, per non vivere mai più di rimpianti.

Toro

Un po’ di riposo? Forse, ma solo se finalizzato a ripartire con più slancio! Ecco il messaggio che vi porteranno oggi la Luna e Marte presenti in aspetto armonico nel segno della Vergine. Gustatevi quindi questo weekend, lasciando che le idee fermentino in tranquillità.

Gemelli

A volte un briciolo di incoscienza va bene ma nel vostro caso vi state avventurando in delle situazioni abbastanza rischiose. Gli influssi disarmonici della Luna e di Marte in Vergine vi mettono in guardia da certi azzardi e vi invitano a riflettere di più prima di agire.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi, concentratevi prima di tutto su ciò che è urgente. Magari per risolvere un problema che, in passato, vi ha tenuto lungamente incerti. La presenza armonica della Luna e di Marte in Vergine è un ottimo indizio del fatto che le cose andranno velocemente meglio.

Leone

La quadratura di Giove e di Urano nel segno del Toro porta discussioni sia sul lavoro che in famiglia. Vi sforzerete di essere diplomatici ma con risultati poco soddisfacenti. I vostri interlocutori non sono flessibili e il loro atteggiamento irrigidirà anche voi.

Vergine

Con la Luna e Marte presenti nel vostro segno le cose si mettono bene per voi. Nonostante le vostre paure, vi siete accorti che alla fine riuscite sempre a cavarvela? Non può essere solo fortuna: c’è una grande parte di merito in questo. Siate orgogliosi di voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il Sole si troverà ancora per qualche ora nel segno del Cancro, in aspetto disarmonico. Resistete ancora un po’, che poi da domani le cose miglioreranno di sicuro. Cercate di riposarvi il più possibile, in modo da recuperare un po’ di energie preziose.

Scorpione

La Luna oggi si trova nel segno amico della Vergine e vi aiuta a riprendere forma, sia fisicamente che mentalmente. Avete bisogno di sicurezze emotive per stare bene e oggi riceverete le conferme che cercate. La tranquillità interiore vi permetterà di agire con più grinta.

Sagittario

La presenza disarmonica della Luna e di Marte in Vergine è particolarmente insidiosa perché mentre vi convincete di essere nel giusto, sotto iniziano i dubbi a serpeggiare in maniera frenetica. Non è il momento migliore per iniziare qualcosa di nuovo.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 22 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in aspetto favorevole nel segno della Vergine vi invia degli ottimi segnali per le questioni legate agli affari. La vostra capacità commerciale è molto elevata e siete determinati e pronti a portare a termine delle trattative importanti e delicate.

Acquario

La vostra sicurezza emotiva è un bene che dovete salvaguardare a tutti i costi. Se con Mercurio e Venere opposti in Leone qualcuno vi sta facendo volontariamente saltare i nervi sarà il caso che lo rimettiate al suo posto, con gentilezza ma anche e soprattutto con fermezza.

Pesci

Attenzione agli aspetti difficili di Luna e Marte nel segno della Vergine! Se vi mettete in viaggio, si prospetta una situazione particolarmente stressante. Non sono da escludere neppure discussioni e contrasti con il partner: andate alla ricerca di un punto d’incontro.