Oroscopo di martedì 23 aprile 2024: i segni più fortunati

Oroscopo di oggi, martedì 23 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Questa volta non lasciatevi prendere in giro da belle parole e non permettete loro di buttarvi giù. Sentirete il bisogno di superare voi stessi oggi, per mostrare ciò che siete in grado di fare. Attenzione a non consumarvi troppo. Vi esprimete in modo più chiaro e preciso, ma non dimenticate di andarci piano con gli altri.

Toro

Oggi è un giorno importante per quanto riguarda le scelte personali. Vivrete delle emozioni molto forti! Un eccesso di sensualità potrebbe facilmente portare a un affaticamento intenso… Abbiate più cura di voi: state sfidando la sorte. Il vostro senso dell’umorismo sarà necessario per evitare conflitti. Attendete un paio di giorni prima di iniziare qualcosa d’importante.

Gemelli

Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che deve essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza. Sarete veramente in vena di escludere i vostri rapporti superficiali e per volgervi verso i vostri rapporti reali.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non fatevi scuotere da idee confuse e casuali. Agite in base a delle priorità. Vi sentirete lenti e avreste bisogno di svagarvi. Prendete un po’ d’aria fresca e fate una pausa dalla vostra routine quotidiana! Non entrate nelle discussioni futili e cercate di evitare le persone gelose oggi: le attirerete molto.

Leone

Marte vi guida nella giusta direzione e sarete ispirati a concludere i vostri affari in corso. Nonostante i vostri obblighi, sarebbe un bene dedicarvi a un’attività rilassante a fine giornata, per svuotare la testa. La vostra estrema fiducia porterà ad incontri piacevoli. Sarete al passo con chi vi circonda.

Vergine

Trarrete grande soddisfazione a dedicare le vostre energie a un amico che ha bisogno di voi. Sentite il bisogno di rallentare il ritmo. Ascoltate i vostri istinti di base e concedetevi un po’ di riposo, senza sentirvi in colpa. Troverete difficile prendervi sul serio oggi ma questo sarà molto apprezzato da chi vi circonda.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico. Siete al centro delle cose, il che vi dà impulso. Tuttavia, sarà necessario uscire al momento giusto.

Scorpione

Sbalzi di umore caratterizzeranno il vostro ambiente, oggi. Insisterete affinché le cose vengano prese sul serio, ma non esagerate. La vostra dieta è la causa dei vostri problemi di stomaco. Smettete gli eccessi! Oggi un cambiamento di vita diventerà possibile. Assicuratevi di analizzare bene la situazione prima di buttarvi.

Sagittario

Un gran colpo di fortuna vi permetterà di procedere verso i vostri obiettivi e di cogliere l’attimo. Non esitate. Sarete generalmente in forma eccellente. Badate a ciò che mangiate e sarete energetici. Oggi i vostri scambi raggiungono una nuova profondità. Vi farà piacere prendervi cura degli altri.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 23 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente, ma sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni. Sarete molto richiesti oggi. Potete mostrare i vostri limiti senza infastidirvi, non è davvero necessario!

Acquario

Le alleanze favorevoli diventano una possibilità, quindi guardate oltre le apparenze. Sarete sorpresi. La vostra salute, anche se eccellente, può essere turbata da problemi al fegato e dei piccoli cambiamenti alla vostra dieta potrebbero aiutare. Sarete più ricettivi alle buone attenzioni del vostro vicinato. Smettetela di preoccuparvi e approfittatene senza dubbi.

Pesci

La giornata sarà dominata da discussioni con gli altri, che presenteranno un’opportunità! Oggi siete al top della forma e gestirete con cautela le vostre dinamiche. Se vi attenete all’essenziale, risolverete le questioni in modo efficace. Trovate difficoltà a rimanere seri e concentrati sul lato pratico della vita. Rilassatevi senza sentirvi in colpa.

