Oroscopo oggi, 23 gennaio 2023: le previsioni, da ariete a pesci

L'oroscopo segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, lunedì 23 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Potrete dire, grazie ai consigli di una persona saggia e ad una vostra inconsueta arrendevolezza, di essere riusciti a sbrogliare un nodo intrecciato. Un amico altruista fa da paciere fra voi e il partner: non deludetelo, metteteci un po’ di buona volontà.

Toro

La Luna ostile fa naufragare il buonumore; provate a pensare in positivo e qualcosa di buono succederà. Nel mirino degli astri c’è il vostro rapporto affettivo: siete molto esigenti con il partner. Fate un bell’esame di coscienza e rivedete il vostro comportamento.

Gemelli

Splendido giorno. Siete facilitati nei nuovi contatti, nelle conquiste amorose e nelle amicizie ispirate da interessi culturali e creativi in comune. Estro e loquacità vi saranno d’aiuto per cogliere il momento adatto per dialogare con il partner: l’apertura mentale rafforza l’unione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Viaggi, incontri, affari: la Luna in Pesci, oggi armonica a Nettuno, è l’ideale. Potete guadagnarvi collaborazioni e aiuti per dare il via ad un progetto ambizioso. Armi seduttive nella vita di coppia. Al dialogo, alla simpatia e all’attrazione, si aggiunge la passione.

Leone

La Luna in Acquario è sempre una spina nel fianco, per voi, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva. Vi sentite stanchi e confusi, insicuri e vulnerabili! Non disperatevi, anche se i programmi rischiano di sfumare, siete in buona compagnia e non mancano le alternative.

Vergine

Ricaricati nel corpo, nello spirito e nella mente, potrete puntare ad una modifica delle vostre abitudini: ne otterrete vantaggi per la salute e per la bellezza. L’attività lavorativa gode di un grande fermento; avete buone capacità organizzative e siete insolitamente creativi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il transito galeotto della Luna in Acquario, armonica a Saturno, vi fa sentire tranquilli e soddisfatti. Posta amorosa in arrivo! Sereni e appagati, oggi vi dedicate con gioia all’amore. Una bella notizia dal fronte lavorativo vi infonde un ottimismo motivato, dovrete però darvi da fare.

Scorpione

Con la Luna in Pesci, in trigono, la pesantezza dei giorni diventa leggerezza e la testardaggine si trasforma in elasticità. Serata perfetta per una chiacchierata da buoni amici con il partner, volta a cancellare definitivamente stupidi malintesi.

Sagittario

Complice la Luna, sprizzate energia da tutti i pori. In società, fate un figurone: tenete banco con il vostro indiscusso fascino e le vostre intelligenti argomentazioni. Accogliete le proposte e le novità che vi offrano la possibilità di entrare in contatto con ambienti nuovi.

Capricorno

Con dei transiti così favorevoli andrete al massimo! Siete d’eccellente umore, circondati d’affetto e d’interesse da parte di colleghi e amici: potrete sfornare idee geniali, stabilire buone tattiche d’affari, contattare persone interessanti. Accettate un invito per una cena.

Acquario

Avete grinta e determinazione. E’ il momento in cui non bisogna aver paura delle proprie ambizioni e nemmeno dei propri desideri, perché potranno essere realizzati, basterà impegnarsi. In campo affettivo, possibili complicazioni in arrivo.

Pesci

Pur non avendo sopra il vostro capo astri particolarmente negativi, dovrete muovervi con cautela, evitando di affaticarvi fisicamente e prendere di petto una difficile situazione. In questo giorno verranno, infatti, premiate la pazienza e la calma, qualità a voi del tutto sconosciute.

Fonte immagine: Quique da Pixabay