L’oroscopo della domenica: i segni fortunati del 23 giugno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 23 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’aggressività di chi vi circonda vi fa stare male. Prendete il tempo per ritrovare l’equilibrio in un ambiente tranquillo. Non avrete tempo per le pause oggi e vi sentirete lenti: avete bisogno di rallentare, quindi fatelo il prima possibile.

Toro

Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto. L’equilibrio è a portata di mano. Prendetevi del tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra voglia di progredire vi rende combattivi e vi permetterà di dare spazio alle vostre opinioni.

Gemelli

La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere: godetevi la vita! Il vostro ottimismo farà la differenza e compenserà anche la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata. Non riuscirete a trattenervi dal formulare osservazioni pungenti per marcare il vostro territorio: siate più contenuti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non avrete paura di assumere rischi e non vi farete scrupoli nel farlo. Fate le cose a modo vostro. La vostra energia e la vostra combattività vi permetteranno di risolvere alcuni problemi. Otterrete soddisfazione nel lavoro!

Leone

La vostra estrema sensibilità vi spinge verso i vostri simili. Non ascoltate le opinioni che vi circondano, soprattutto i cattivi consigli. Attraete i casi disperati, più del necessario.

Vergine

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Le relazioni con i più giovani riempiono il vuoto che sentite e ristabiliscono il contatto con i vostri ideali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Prenderete coscienza degli errori fatti in passato. Potrete porvi rimedio. Vi rifiutate di accettare le vostre attuali debolezze e questo vi porta a stancarvi troppo. Chi vi circonda vi spinge ad andare troppo lontano. Non fate il broncio e non date peso ai dettagli superflui.

Scorpione

Il buon umore vi rende popolari e al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta. Vivete la vita fino in fondo, senza crearvi problemi…

Sagittario

Sarete efficienti nell’affrontare i problemi quotidiani. Con la vostra mente risoluta saprete esattamente come procedere. Bevete più acqua: farà bene al vostro corpo. Sentite che qualcuno che vi circonda ha intenzioni sgradevoli: il vostro istinto non si sbaglia.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 23 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze. Questo sarà uno dei migliori giorni del mese. Fate tutto ciò che vi sta più a cuore oggi.

Acquario

Adotterete un buon metodo per evitare i problemi e per mostrare i vostri limiti, senza discussioni e senza compromessi. Se riuscite a placare i vostri dubbi, riuscirete a mantenere un’incredibile energia mentale. Ci sono alcune situazioni che non sarete in grado di cambiare drasticamente. Ci vorrà del tempo, mantenete la calma.

Pesci

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. E avrete successo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi sono provocati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte. Avrete la possibilità di stabilire alcuni contatti importanti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 giugno 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay