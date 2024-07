L’oroscopo del giorno di martedì 23 luglio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 23 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio e mangiate più verdure per migliorare la vostra forma. Vi renderete conto che la speranza è una forza trainante fondamentale nella vostra vita, se accompagnata dalla perseveranza.

Toro

La vostra ipersensibilità tende a rendervi troppo permalosi: cercate di vedere le cose razionalmente. Con il vostro atteggiamento incurante, dovrete rallentare il ritmo perché volete fare tutto e subito. Vi servono evasione e tranquillità. Riaffiorano vecchi ricordi, ma non immergetevi troppo in essi. Il futuro si prospetta positivo.

Gemelli

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per rivedere l’alimentazione e le cattive abitudini. Delle idee inedite vi danno tanta energia. Non bruciate le tappe, però: pianificate a lungo termine.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sarete più liberi di far procedere i vostri piani per il futuro. Alcune buone notizie arrivano in campo finanziario. State tornando in forma e vi sentirete sicuri nell’affrontare ciò dovrà essere affrontato. Ricordate che l’azione è più importante dell’intenzione. Oggi non mancherete di eloquenza e arguzia. È il momento di concentrarvi su un aspetto complesso del lavoro.

Leone

Sarete in grado di dare libero sfogo alla vostra creatività. Uscite dal vostro guscio e sfruttate al massimo il presente! D’altra parte, la vostra salute sarà variabile. La cosa principale sarà quella bilanciare le attività nel corso della giornata.

Vergine

Le discussioni di ieri sera hanno messo le cose in chiaro e la strada da percorrere sarà ora più evidente. Ma utilizzare troppa energia potrebbe farvi credere che siete inefficienti. Avete semplicemente bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Farete del vostro meglio per quanto riguarda le relazioni e il vostro consiglio sarà utile a chi vi circonda.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo per liberare la mente. La chiarezza dei vostri progetti porterà chi vi circonda a imitarvi.

Scorpione

Gli animi saranno seri oggi, un po’ oscuri anche, ma dovrete fare del vostro meglio per scacciare le nuvole. Non siete diventati imprudenti, avete solo troppo da fare. Avete bisogno di prendere coscienza e trovare accordi per risolvere le cose. Le vostre finanze catturano tutta la vostra attenzione. Non fuggite dal miglioramento delle connessioni: sono necessarie.

Sagittario

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo dalla vita. Coinvolgete gli altri nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno sia di riposo che di esercizio fisico. La gente che amate oggi starà sulla scena. La vostra voglia di amare vi invade completamente.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 23 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Riconcentratevi sulle vostre priorità: è il momento di progredire nei vostri obiettivi. Avrete bisogno di dormire giorno e notte per ricaricare completamente le batterie. Tuttavia, siete in ottima forma. La vostra permalosità potrebbe fare scintille oggi. Avete bisogno di pace e tranquillità e di dedicarvi a voi stessi.

Acquario

Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia. La fortuna sarà dalla vostra parte oggi. Questo è il momento di trasformare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana.

Pesci

La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere ed è giunto il momento di assaporare la vita in toto. Il vostro ottimismo farà la differenza e sarà facile compensare la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata. Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. Le rimesse in discussione spontanee sono un bene per tirarvi su di morale.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay