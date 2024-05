L’oroscopo del giorno di giovedì 23 maggio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su lavoro, amore, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 23 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un eccesso di fiducia frena i vostri progressi. Siate discreti sui vostri progetti. Il vostro ottimismo è in netto miglioramento e vi sente combattivi per affrontare i compiti difficili, ma prendetevi il giusto tempo per organizzare tutto al meglio.

Toro

Riceverete una buona notizia da qualcuno che conoscete. Sarete più in sintonia con il vostro corpo rispetto al solito: è l’occasione giusta per valutare la vostra dieta. Avrete il vostro bel da fare per mantenere la pace interiore, ma non diventate scontrosi. È tutta una questione di equilibrio.

Gemelli

Guardate dentro voi stessi e siate flessibili per affrontare i vostri desideri e realizzarli. La stanchezza si farà sentire e sarà colpa della mancanza di esercizio fisico. Ciò nonostante, i vostri pensieri sono sempre più chiari e affrontate i problemi con saggezza. Avete ragione a essere orgogliosi di voi stessi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È il momento di considerare la possibilità di un grande cambiamento… Le vostre ambizioni sono sane, procedete così. Una sensazione di mancanza porterà a un passeggero momento di stanchezza. Basterà una cura a base di vitamine per ritrovare l’energia. I vostri pensieri vi portano alla distrazione vostro malgrado, quindi non intraprendete mansioni difficili.

Leone

Per essere aperti agli altri è necessario fare uno sforzo… Siete stati avvertiti, relax! Il vostro morale sta procedendo bene. Non vi stancate a cercare di convincere gli altri a tutti i costi. Occupatevi delle vostre cose senza aspettare l’approvazione degli altri.

Vergine

Ci sono novità in arrivo. Riceverete una buona notizia che si adatta perfettamente ai vostri piani. Avete bisogno di lavorare sulla tonificazione muscolare: vi aiuterà armonizzare le vostre energie. Il modo in cui vi esprimete potrebbe essere impudente ma vi permetterà di superare alcuni ostacoli interessanti: la vostra audacia darà i suoi frutti!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avrete modo di correggere un errore del passato che grava ancora su di voi. Buone notizie in vista. Sarete troppo richiesti e quindi avrete bisogno di imporre dei limiti. Rifiutate di accettare le verità materiali e i vincoli amministrativi.

Scorpione

Sarete più determinati che mai a rispettare gli impegni e sarete orgogliosi di ciò che avete ottenuto. Vi investite troppo nelle vostre azioni e avete bisogno di un periodo di riposo: trovate tempo per un po’ di relax. Avete una visione più matura e realistica delle prospettive future.

Sagittario

Potrete fare una mossa che avete continuato a rimandare per molto tempo e si concluderà con successo. La vostra capacità di riposare lascia molto a desiderare e sarete in tensione, distratti e incapaci di rilassarvi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 23 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete bisogno di fuggire dalla routine quotidiana. Fatelo prima di sentirvi completamente saturi. Siate calmi: vi darà la forza per affrontare le sfide quotidiane. Introspezione e autocritica vi aiuteranno ad andare avanti… E superare un problema con chi vi sta vicino.

Acquario

Siete un po’ tesi, ma determinati nel realizzare i vostri progetti. Non lasciatevi intimidire da coloro che non credono in voi: non avete bisogno della loro approvazione.

Pesci

L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato. Dovrete contare solo su voi stessi per mantenere il ritmo che avete intrapreso.

Fonte immagine: Quique da Pixabay